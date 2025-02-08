مدارس الوادي الجديد تتزين لاستقبال طلابها مع بداية الفصل الدراسي الثاني غدًا

تزينت مدارس محافظة الوادي الجديد، استعدادًا لاستقبال الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، بجميع الإدارات التعليمية (الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة)، قبل ساعات من بدء الفصل الدراسي الثاني.

ورفعت المدارس حالة الطوارئ استعدادا للفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه صباح غدًا الأحد، لطلاب المدارس الرسمية، حيث عملت المدارس على فرش الفصول وتنظيف المدارس وانتهاء أعمال الصيانة البسيطة وتزيين فصول رياض الأطفال والصفوف الأولى لتهيئة الأجواء للتلاميذ فى الصفوف الأولى.

وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تجهيزات واستعدادات غير مسبوقة في جميع مدارس المحافظة، التي تتعدى أعدادها ٤٠٠ مدرسة بين (ثانوي وإعدادى وابتدائي ورياض أطفال) سواء من ناحية أعمال النظافة أو الصيانة أو التجهيزات الإدارية والمكانية.

من جهتها، أنهت مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، آخر الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني، والقيام بزيارات ميدانية مكثفة لكافة المدارس التى من المقرر أن تنطلق فيها الدراسة غدا الأحد، للاطمئنان على أعمال الصيانة وإجراءات الأمن والسلامة وحسن استقبال الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة أمامهم.

كما بحثت قيادات مديرية التعليم، خطة العمل مع مديرى الإدارات التعليمية، والتوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات.

وشددت على تكثيف المتابعات الميدانية خلال الساعات القادمة لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات والاطمئنان على جاهزية جميع المدارس والاطمئنان على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية.

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