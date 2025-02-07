الجمعة 07 فبراير 2025
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محافظات

5 توجيهات من محافظ الوادي الجديد خلال أدائه صلاة الجمعة

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

أدَّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد المجاهدين بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، بحضور عدٍد من القيادات التنفيذية والشعبية.

 

وجاءت توجيهات المحافظ كما يلي:

▪️تخصيص قطعة أرض لإقامة دار مناسبات بحي المجاهدين على أن تسهم المحافظة بنصف قيمة الإنشاءات.

▪️عرض مقترح وتكاليف التعاقد مع أخصائي جراحة المخ والأعصاب للعمل بمستشفى الخارجة التخصصي على نفقة المحافظة، وإعداد مذكرة بالمعوقات التي تواجه قسم الأورام بالمستشفى لسرعة حلها.

▪️ عرض مقترح بدراسة استغلال أحد المباني الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية لاستخدامه كمستشفى للتأمين الصحي.

▪️سرعة تنسيق الوحدة المحلية مع الهيئة الهندسية لاستعجال موافقات التصالح في مخالفات البناء التي تم قبولها.

▪️تنسيق التضامن مع الجهات المعنية للإعلان عن مشروع وحدة الكشف المبكر عن مرض السرطان، مع الإعلان عن وسائل للتواصل فور بدء العمل؛ تيسيرًا على المواطنين.

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