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الأسانسير وقع، العناية الإلهية تنقذ محافظ الغربية وعددًا من النواب بمستشفى كفر الزيات (صور)

الأسانسير وقع، العناية
الأسانسير وقع، العناية الإلهية تنقذ محافظ الغربية

أنقذت العناية الإلهية اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية، وعددًا من النواب والمسئولين، بعد تعرضهم لحادث سقوط أسانسير داخل مستشفى كفر الزيات العام من مسافة قريبة، وذلك أثناء افتتاح وحدة حضانات الأطفال بالمستشفى.

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وقع الحادث خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الغربية ومرافقوه، حيث تعطّل المصعد فجأة وسقط لعدة أمتار قبل أن تتوقف حركته بفضل أنظمة الأمان، مما حال دون وقوع إصابات خطيرة.

وعلى الفور، تدخلت فرق الإنقاذ وتمكنت من إخراج المحافظ والنواب وجميع الركاب بسلام، وسط حالة من القلق بين المتواجدين.

 

ووجّه محافظ الغربية بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب العطل الفني، والتأكد من إجراءات الصيانة والسلامة بالمصاعد داخل المستشفى، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا. 

كما شدّد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع المرافق الصحية لحماية المرضى والعاملين.
 

 

 

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