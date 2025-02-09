أبطال فيلم "لأول مرة" في ضيافة معكم منى الشاذلي الجمعة المقبل

في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تذاع مساء الجمعة القادم على قناة ON، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال فيلم "لأول مرة"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

الفيلم بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، رانيا منصور، فيدرا، ومن إخراج جون إكرام. وتدور أحداثه في ليلة واحدة داخل مكان واحد تقريبًا، مما يمثل تحديًا دراميًا لصناع العمل.

تارا عماد

تتحدث تارا عماد عن دورها في الفيلم، الذي تعتبره من أكثر الأدوار تعقيدًا في مسيرتها، حيث تقدم شخصية غادة التي تمر بتجربة صعبة بعد اكتشاف زوجها إصابته بمرض الإيدز عن طريق خطأ طبي.

عمر الشناوي

بينما يكشف عمر الشناوي عن تفاصيل تجسيده لشخصية الزوج، وكيف أثّر عليه الدور نفسيًا، مؤكدًا أن القصة مستوحاة من واقعة حقيقية.

من جهتها، تتحدث رانيا منصور عن شخصية هبه التي تعاني من الخيانة الزوجية، بينما توضح فيدرا أسباب حماسها للمشاركة في الفيلم، الذي تعتبره تجربة سينمائية مختلفة.

المخرج جون إكرام يشارك كواليس التحضير الطويل للفيلم، والذي استغرق أكثر من 8 أشهر، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهها بسبب طبيعة الفيلم التي تعتمد على الإثارة والتشويق داخل مساحة ضيقة زمنيًا ومكانيًا.

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