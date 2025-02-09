الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب زيادة سرعة الرياح

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء اليوم الأحد إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح.  

واعلن مصدر مسؤل بميناء العريش البحري انه تم غلق الميناء بعد هبوب رياح متوسطة أدت إلى ارتفاع امواج البحر البحر المتوسط وسوء الأحوال الجوية ومنعت إدارة الميناء دخول وخروج السفن ومراكب الصيد وذلك لسلامة الأطقم الملاحية، مشيرا إلى انه سوف يتم اعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية. 


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود غطاء سحابي كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة يؤثر على القاهرة الكبرى وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى. 

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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ارتفاع أمواج البحر الأرصاد الجوي محافظة شمال سيناء ميناء العريش البحري ميناء العريش
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