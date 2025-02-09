الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

اصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين في شمال سيناء

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

أصيب 4 أشخاص في حادثين منفصلين في محافظة شمال سيناء وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

 

إصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين في شمال سيناء
 

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين الأولى رقم ق ن د 584 وزارة الصحة مع السياره ج ا م 9584 ملاكى على طريق الدائري الجديد اتجاه لحفن بوسط سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة ميسرة أحمد عبد الرازق ٣٦ عاما أصيب بجرح قطعى بالجبهة حوالى 10 سم واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمود إبراهيم الحارون 29 عاما، أصيب بسحجة بالوجه وحسني محمود حسن 53 عاما أصيب سحجات بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

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 إصابة شخص في انقلاب سيارة بالعريش

وفي حادث آخر أصيب أحمد سعيد إبراهيم  33 عاما في انقلاب سيارة ملاكي بعد حي الريسة بالعريش وأصيب بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر في اليد اليسرى مع جرح قطعي بالأصبع الخنصر تم نقل المصاب إلى مستشفى العريش العام.

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