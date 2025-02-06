التمر يبدأ من 20 جنيها، تعرف على أسعار ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية بواقع 60 طن يوميًا، وبتخفيضات تتراوح من 25 إلي 35%.

وأكدت وزارة التموين أن المنتجات المطروحة تمتاز بجودة عالية وصلاحية جديدة، إضافة إلي وجود مخزون كبير منها لدى الشركات التابعة لوزارة التموين لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأشارت وزارة التموين إلى طرح كافة السلع الغذائية الأخري بكميات كبيرة، ومنها 350 طن سكر يوميًا بسعر 30 جنيه للكيلو الواحد، ويتم ضخ أكثر من 120 طن في اليوم من اللحوم، و100 طن دواجن، و150 طن أرز، وكميات مفتوحة من الأرز والمسلى والدقيق نظرًا لارتفاع كميات السحب من المواطنين، بفروع المجمعات الاستهلاكية يوميا.

وجاءت أسعار ياميش رمضان 2025 بالمجمعات الاستهلاكية كالأتي:

سعر البلح زنة 800 جرام يبدأ من 20 جنيه، ونصف جاف بسعر 45 جنيه للكيلو الواحد.

قمر الدين:

قمر الدين وفير 80 جنيها 400 جرام

قمر الدين وتمر الشلال: 70 جنيهًا400 جرام

قمر الدين الأسطورة: 65 جنيهًا.

قمر الدين مصري 25 جنيها



المكسرات:

بندق قلب 13/15: 600 جنيها.

بندق حصي أمريكي:300 جنيها

لوز قلب 30/27: 540 جنيها

لوز حصي امريكي:300 جنيها

جوز الهند خشن كامل الدسم: 260 جنيهًا.

جوز هند خشن نصف كامل الدسم: 160 جنيها

لوز قلب حصم أمريكي: 200 - 270 جنيهًا حسب الجودة.

عين جمل قلب رُباع: 480 جنيهًا.

عين جمل حصي أمريكي: 300 جنيها

عين جمل انصاف اكسترا 530 جنيها

بلح نعمة 700 جرام: 42 جنيها

بلح الرحاب 700 جرام 50 جنية

بلح صفوة الواحات 700 جرام: 40 جرام

فستق حصي ني 28/30: 640 جنيهًا.

فستق حصي ني 21-22:720 جنيها

كاجو فيتنامي 320 ني:700 جنيهًا.

كاجو فيتنامي 240 ني: 680 جنيها.

كاجو فيتنامي 180 ني جامبو 730 جنيها

زبيب نباتي جوالدن العالمية: 200 جنيها

الفواكه المجففة:

تين مجفف مدور الأمراء: 100 جنيهًا.

تين مجفف مدور السعيد الجديد: 130 جنيهًا.

تين مجفف مدور السعيد العالمية : 110 جنيهًا.

مشمشية تركي مقاس 4: 400جنيهًا.

مشمشية تركي مقاس 8: 200جنيهًا.

قراصيا أرجنتيني 30/40: 300 جنية

قراصيا أرجنتيني 50/40: 280 جنية

بلح الإحساء: 430 جنيهًا.

بلح صفوة الواحات: 400 جنيهًا.

تمر هندي السلام:45 جنيها

تمر هندي الوفر: 65 جنيها

كركديه العالمية عالي الجودة: 180 جنيهًا.

خروب قبرصي قرون اكسترا:180 جنيها

البقوليات والمكملات:

فول سوداني فيراجينا ½: 97 جنيهًا.

فول سوداني فيراجينا نمرة 1 110 جنيها

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