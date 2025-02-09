الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

لجنة وزارية تتفقد مدارس دمياط مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني (صور)

لجنـة وزاريـة تتفقد
لجنـة وزاريـة تتفقد مـدارس دميـاط

 قامت لجنة وزارية بقيادة الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة زهــرة سليـم، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، بتفقد عدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية، وذلك في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، بحضور ياسـر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

شملت الجولة التفقدية مدرسة "الإعدادية بنين"، حيث اطلعت اللجنة على انتظام الطلاب في الفصول الدراسية، وحضرت جانبًا من الحصص، وتحدثت مع الطلاب حول نظام التقييمات واستلام الكتب والمناهج الدراسية، كما تفقدت معامل الحاسب الآلي والعلوم والتربية الاجتماعية والمكتبة والتربية الفنية بالمدرسة.

اللجنة الوزارية تزور مدرسة "اللوزي الثانوية بنات" 

 

بعد ذلك، توجهت اللجنة إلى مدرسة "اللوزي الثانوية بنات"، حيث تفقدت مرافق المدرسة ومعامل العلوم والحاسب الآلي والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي.

وحرصت الدكتورة إيمـــان حســن على الاستماع إلى آراء الطالبات حول مدى استفادتهن من الشرح داخل الفصل، واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول وامتحاناته.

لجنـة وزاريـة تتفقد مـدارس دميـاط
لجنـة وزاريـة تتفقد مـدارس دميـاط

واختتمت اللجنة جولتها بزيارة مدرسة "الشهيد البدري ياسر بدر الابتدائية"، حيث اطلعت على نسب حضور الطلاب واستلام كتب الفصل الدراسي الثاني، وتفعيل الأنشطة المدرسية.

وقد أكدت الدكتورة إيمـــان حســن، خلال جولتها، على أهمية انتظام الطلاب في المدارس منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب.

من جانبه، أكد الأستاذ ياســـر عمـــارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أن جميع مدارس المحافظة قد استعدت لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وتم توفير جميع الكتب والمستلزمات الدراسية.

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