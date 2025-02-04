الثلاثاء 04 فبراير 2025
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وكيل تعليم دمياط يناقش استعدادات المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد "ياسـر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية؛ لمناقشة استعدادات المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025، والمقرر انطلاقه السبت 9 فبراير.

حضر الاجتماع المهندسة جيهان حسين، مدير عام الأبنية التعليمية بدمياط، ومنى رضوان، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ونشوى البدالي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة؛ لمراجعة كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني.

خطة متكاملة لضمان جودة التعليم
ناقش "عمـــــاره" مع الحضور نتائج الفصل الدراسي الأول، والوقوف على نقاط القوة والضعف؛ بهدف تحسين الأداء خلال الفصل الدراسي الثاني. ووجه بضرورة تضافر الجهود لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومتميزة للطلاب، مع التأكيد على أهمية الانضباط وتوفير الأمن والسلامة لهم.

 

وكيل الوزارة يوجه بتوجيهات هامة لمديري المدارس

 

توجيهات لضمان سير العملية التعليمية
أصدر "عمـــاره" عدة توجيهات هامة لمديري المدارس، منها:

* التواجد المبكر: ضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي؛ للتأكد من سلامة ونظافة المباني، والإشراف على دخول وخروج الطلاب.

* خطة إشراف يومي: وضع خطة محكمة للإشراف اليومي، وتوزيع المهام على العاملين بالمدرسة.

* استكمال التجهيزات: الانتهاء من توزيع الجداول على المعلمين، وتسليم الكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

* تفعيل التسجيل الإلكتروني: متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب.

* مكافحة العقاب البدني: حظر العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وكيل الوزارة يجتمع مع مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

 

* تفعيل مجموعات الدعم: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس، وتوفير أفضل المعلمين المتميزين للتدريس.

* الأنشطة التربوية: الاستمرار في تنفيذ الأنشطة التربوية المختلفة، واكتشاف الموهوبين وتنمية مواهبهم.

متابعة ميدانية مفاجئة
أعلن "عمــــــاره" عن تنفيذ جولات متابعة ميدانية مفاجئة لكافة الإدارات التعليمية؛ لرصد وتقييم مدى جاهزية المدارس، وحل أي عقبات تواجه سير العملية التعليمية. وشدد على تفعيل المشاركة المجتمعية، والتعاون مع مجالس الأمناء؛ للمساهمة في حل المشكلات التي قد تطرأ.

تواصل مستمر مع أولياء الأمور
أكد "عمـــــاره" على أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم؛ بهدف تحسين جودة التعليم.

اختتام الاجتماع
اختتم "عمــــاره" الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التحلي بالجدية والالتزام، ومواصلة الاستعدادات لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وتوفير كافة الأجواء الصحية والآمنة لهم وللمعلمين.

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