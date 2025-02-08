السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم دمياط يعلن جاهزية المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني 2025/2024

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فيتو

أكد ياســــر عمـــارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة بمختلف مراحلها التعليمية قد استكملت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، والذي سينطلق صباح السبت الموافق 8 فبراير 2025 في معظم المدارس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور "أيمــن الشهــابي" محافظ دمياط، بضرورة تضافر الجهود لتهيئة المناخ المناسب للطلاب وتحقيق أقصى استفادة من الفصل الدراسي الثاني.

وكيل الوزارة يشدد على أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات في المدارس

يذكر أن خلال الأيام الماضية عقدت مديرية التربية والتعليم برئاسة ياســر عمـــارة  سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية، شدد خلالها على أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات في المدارس، بما في ذلك:

* استلام الكتب المدرسية: التأكد من وصول جميع الكتب الدراسية إلى المدارس وتوزيعها على الطلاب مع بداية الفصل الدراسي.

* أعمال الصيانة والنظافة: الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للمباني والفصول الدراسية، والتأكد من نظافة المدارس وإزالة أي رواكد خشبية أو مواد أخرى قد تعيق حركة الطلاب.

* تهيئة الفصول: تجهيز المقاعد والنوافذ والإضاءة في الفصول الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلاب.

* الاحتياطات الأمنية: اتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية الطلاب والموظفين، ومنع وقوف الباعة الجائلين أمام بوابات المدارس.
متابعة دقيقة وتوجيهات صارمة

ووجه "عمارة" بتوزيع القيادات والمتابعين والموجهين لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس من اليوم الأول، والتأكد من حضور الطلاب وانتظام الدراسة، وشدد على منع الغياب في بداية الفصل الدراسي الثاني، وعدم قبول أي أعذار غير ضرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم التجهيزات الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بدء الفصل الدراسي الثاني بدمياط محافظ دمياط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ دمياط يناقش مخطط مشروع تطوير كورنيش الشاطئ برأس البر

جولات لمديري الإدارات التعليمية لتحقيق الانضباط بمدارس البحيرة (صور)

إدارة الهرم التعليمية: إجراء تقييمات للطلاب بدءًا من الغد

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

مديرو الإدارات التعليمية بالبحيرة يكثفون أعمال متابعة المدارس (صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية يحيل مدير مدرسة ومعلما للتحقيق (صور)

توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور)

تعليم الشرقية تشن حملات مفاجئة علي المدارس بمركز بلبيس
ads

الأكثر قراءة

ظهور أضواء غريبة في سماء الشرقية، ونشطاء: مخلوقات فضائية (فيديو)

شبورة وأمطار وبرودة شديدة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

اتفحمت، الصور الأولى لـ حريق مدرسة بلقينا بالغربية قبل ساعات من بدء الدراسة

حريق هائل يلتهم محل إكسسوارات في النزهة، ووقوع إصابات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الموز البلدي والكمثرى المستوردة بـ 135 جنيها

بسمة بوسيل تنهار من البكاء: الحب دمرني وأبويا لو مكانش عايش كنت انتحرت (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير 2025، أبرزها ديربي ريال مدريد وأتليتكو

إعلام عبري: مصر غاضبة وتحذر من المساس بالملف الشائك

منوعات

المزيد

نهر بلون الدم في الأرجنتين يثير حيرة السكان (فيديو)

وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 7/2/2025

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية