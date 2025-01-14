الثلاثاء 14 يناير 2025
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تعليم دمياط يعقد اجتماعًا موسعًا للمراقبين الأوائل بلجان الشهادة الإعدادية

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع المراقبين الأوائل بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

الامتحانات مسئولية وطنية ومهمة قومية

 

وخلال الاجتماع شدد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة لعملية الامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات مسؤلية وطنية ومهمة قومية

ووجه "عماره" المراقبين الأوائل بالتعاون الكامل مع رؤساء اللجان والتأكيد علي استلام مقار اللجان بوقت كاف قبل بدء الامتحانات، وإعلان جدول الامتحان ودليل اللجان في مكان ظاهر، والتأكد من توافر كراسات الإجابات والتجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وسلامة.

المراقبين الأوائل بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
المراقبين الأوائل بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

 

العمل علي تهيئة الجو العام للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر

 

كما شدد "وكيل الوزارة" على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان من قبل المشاركين أو الطلاب، مضيفا أن هذا العام سوف يتم الكشف بالعصا الإليكترونية علي الهواتف المحمولة.

مطالبا الجميع بالتعاون الكامل والعمل علي تهيئة الأجواء النفسية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الامتحانات في ظروف مثالية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

 

 

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