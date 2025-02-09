الأحد 09 فبراير 2025
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سياسة

خبير استراتيجى: ترامب شريك نتنياهو فى تصفية القضية الفلسطينية

ابو بكر الدسوقى،فيتو
ابو بكر الدسوقى،فيتو

قال الدكتور ابو بكر الدسوقى، مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية وخبير العلاقات الدولية ان تصريحات دونالد ترامب بتسلم غزة من اسرائيل بعد انتهاء الحرب يثير الاستغراب، مضيفا: باى صفة يتسلم ترامب غزة وهل هى ولاية امريكية ام انها ارض بلا صاحب، مؤكدا أن غزة ملك للفلسطنيين دون غيرهم 

ترامب عدو القضية الفلسطينية

واكد فى تصريح لـ فيتو أن ترحيل الفلسطنيين وجعل غزة “ريفييرا” جديدة كلام لا يصدر من عاقل، مضيفا: الهدف من ذلك ليس اعمار غزة، فترامب يريد ان يشارك نتنياهو في تصفية القضية الفلسطينية

خطورة تصريحات ترحيل الفلسطنيين إلى السعودية 

وواصل حديثة قائلا: تصريحات ترامب ومن بعدة نتنياهو بشان ترحيل الفلسطنيين للسعودية احدثت ردود افعال دولية وعربية رافضة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الاوضاع الحالية تتطلب منا الاصطفاف العربى الذى حدث فى عام 1973 وعلى أساسه تحقق نصر اكتوبر. 

وكانت  مصر ادنت  بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلًا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أمن السعودية خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به

 ورفضت مصر بشكل كامل التصريحات المتهورة التي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وأكدت على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر ولن تسمح مصر بالمساس به، فاستقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية ولا تهاون فيه.

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ترامب نتنياهو تهجير الفلسطنيين قطاع غزة السعودية

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