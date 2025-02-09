أحمد أبو الغيط يستنكر تصريحات إسرائيلية غير مسئولة بشأن السعودية

استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال حول نقل الفلسطينيين الي المملكة العربية السعودية مؤكدا أن "المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض بالاضافة الي انها تعكس انفصالا تاما عن الواقع".

الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينه.

أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام

وشدد على وأن اي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، أو أوهام لا وجود لها الا بأذهان من ينطقون بها.

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