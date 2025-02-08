الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

خبير استراتيجي: تصريحات ترامب المستفزة هدفها تشتيت الرأي العام عن جوهر القضية الفلسطينية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشأن الاستراتيجي، في تصريحات خاصة لفيتو، إن الاستفزاز المتعمد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقصد به تشتيت الرأي العام العالمي عن جوهر الموضوع.

وأوضح أن العالم كله أصبح ضد تهجير الفلسطينيين، لكنهم ليسوا ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني بحجة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

كما شدد على ضرورة أخذ كلام ترامب بحذر شديد، وضرورة قراءته قراءة منضبطة، مشيرا إلى أنه غير مطلوب تنفيذه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق العديد من التصريحات الجدلية، منذ تنصيبه رسميا في حفل كبير بالبيت الأبيض.

وآخر تلك التصريحات المستفزة هي التي يستمر ترامب في إطلاقها بشكل مستمر بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن بحجة إعادة إعمار القطاع المنهار الذي لا يصلح للحياة.

وهو الأمر الذي لا تزال مصر والأردن ترفضه بشكل تام، كما أن مصر تستمر في تجديد رفضها أي مقترح أو رؤية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه والسيطرة عليها بشكل مؤقت أو دائم.

 

 وأكدت وزارة الخارجية أنه "يجب التعامل مع جذور الصراع".

وعقب لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي إن الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط والذي دمرته الحرب بشكل كبير، يجب أن ينتقل إلى ملكية الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن القطاع الفلسطيني المحاصر يمكن أن يتحول تحت قيادة أمريكا إلى ريفييرا الشرق الأوسط.

ترامب وحجة إعادة توطين الفلسطينيين

 ويهدف ترامب إلى إعادة توطين دائمة لقرابة مليوني فلسطيني، من سكان القطاع، في دول أخرى الأمر الذي يعتبر خبراء انتهاكا للقانون الدولي.

وقوبل اقتراح ترامب بالرفض من جانب حلفاء وخصوم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

 

احتمالية الحرب مع إيران

وقبل ذلك حاول ترامب استفزاز منطقة الشرق الأوسط من خلال  «حماس»  حيث طالب بالإفراج عن الأسرى في قطاع غزة مهددا بجحيم في الشرق الأوسط.

وفيما يخص إيران قال إنه لم يستبعد احتمالية الحرب معها وأي شيء يمكن أن يحدث.

أما عن الناتو فانتقد بعض الحلفاء لعدم مساهمتهم الكافية في النفقات الدفاعية للحلف، وحول الرسوم الجمركية قال إنه يخطط لفرض رسوم تصل إلى 100% على بعض السلع.

 

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