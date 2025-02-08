السبت 08 فبراير 2025
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مراكز متقدمة لجامعة بنها فى المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة علي مراكز متقدمة خلال فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذي عقد بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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حصول طلاب جامعة بنها  علي مراكز متقدمة خلال فعاليات المهرجان الرياضي
وحصل طلاب جامعة بنها على المراكز الأولى فى كرة القدم وتنس الطاولة والمركز الثانى فى الكرة الطائرة والسلة.
وقدم رئيس جامعة بنها  التهنئة للطلاب، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على مشاركة أبنائها الطلاب فى الفعاليات الطلابية المختلفة على مستوى الجامعات المصرية 
وقالت الدكتورة جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنّ المهرجان الرياضي للأسر الطلابية يُعد فرصة طيبة يلتقي خلالها طلاب الجامعات والمعاهد المختلفة للتنافس الشريف في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية، من بينها كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة، وكرة السلة، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية.

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