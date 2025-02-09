الأحد 09 فبراير 2025
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الجميع في خطر!

الخطر الأمريكي والإسرائيلى الآن لا يقتصر على مصر والأردن التى يريد ترامب تهجير أهل غزة إليهما وإنما هو وطال الجميع.. جميع العرب بلا استثناء، سواء عرب الخليج الذين يعتبرهم ترامب ممولى مشروع التهجير وإعمار غزة لتحويلها إلى ريفيرا الشرق، أو عرب شمال افريقيا الذين يريد منهم ترامب أن يلتزموا الصمت تجاه مخططاته للتطهير العرقى لغزة، والتوقف عن إثارة معارضة لهذه المخططات ولو بالبيانات السياسية والتصريحات الإعلامية.

 
ويؤكد ذلك تصريحات نتنياهو التى تتسم بالوقاحة عن السعودية ردا على موقفها الحاسم لرفض أى تطبيع مع إسرائيل قبل إقامة الدولة الفلسطينية.. لقد تمادى نتنياهو كثيرا في إستهداف السعودية عندما قال إن مساحتها كبيرة ويمكن على أرضها إقامة دولة للفلسطينيين! فهذا الكلام الوقح يبين أن سيادة الدول العربية باتت مهددة بما فى ذلك السعودية أكبر وأهم دولة عربية في الخليج ودولة المقدسات الإسلامية المهمة ومقصد الملايين من المسلمين.

 
لذلك بات الأمر يقتضى وحدة عربية قوية في مواجهة الخطر الأمريكي الإسرائيلى المشترك، ما دام الخطر قد طال الكل.. الأمر الآن تجاوز دعم الموقف المصري والأردني، وقبلهما الفلسطينيين، وصار دفاعا من كل العرب عن أنفسهم وسيادة دولهم.. 

ترامب يبدأ التراجع!

سلاح ترامب يصيبه !

 

أى أن العرب يحتاجون لوحدتهم للدفاع جميعا عن أنفسهم.. وبهذا المعنى يتعين أن تعقد القمة العربية المقبلة التى دعت إليها الكويت في القاهرة، وأن تتمخض عن قرارات حازمة وقوية للرد على المخططات الأمريكية الإسرائيلية المعادية لنا جميعا، والتى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على أرضنا وإخضاع إرادتنا والنيل من سيادتنا.. فليوحدنا الخطر حتى نحمى أنفسنا منه لأنه طالنا جميعا.

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