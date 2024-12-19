إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

أثار إعلان صانع المحتوى الأمريكي الشهير جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف بـاسم "مستر بيست MrBeast" جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن أنه استأجر الأهرامات لمدة 100 ساعة لكشف أسرارها.

مستر بيست يعلن استئجار الأهرامات لمدة 100 ساعة

وقال "مستر بيست"، عبر مقطع فيديو بثه لمتابعيه: "تأجير الأهرامات والمكان حولها، وسأقوم بعمل فيديو غير مسبوق وأخطط لاستكشاف وتصوير أماكن سرية لم يدخلها أحد من قبل."

Mr Beast says he worked with the Egyptian government to rent out the Pyramids for 100 hours for a YouTube video while on Noah Lyle’s podcast 👀 pic.twitter.com/bRURLpOvH3 December 18, 2024

وأكد مستر بيست أنه "من بين الأمور التي يخطط لها هو النوم داخل أحد الأهرامات" مشيرًا إلى أنه "على الأغلب سينام داخل الهرم الأكبر (خوفو)، ليرى تأثير ذلك على جسده بعد النظريات التي تقول بأن كل من ينام فيه ستغمر جسده قوى خارقة، وسيتمكن من التواصل مع عوالم أخرى."

وقام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو في لقاء مع مستر بيست، يصف فيه شغفه بالأهرامات، ويقول إنه استأجر ثلاثة أهرامات لمدة 100 ساعة، وسيقوم هو ومرافقه باستكشاف الممرات السرية للأهرامات، قائلًا: "أريد العثور على الأسرار داخل الممرات والمقابر، أنا متحمس جدًا، لا أدري ما الذي يمكن استكشافه ولا أؤمن بالأشباح لكن أصدقائي يؤمنون بذلك".

تأجير الأهرامات يثير جدلًا واسعًا

وأثار حديث مستر بيست عن تأجير الأهرامات جدلًا واسعًا، فالبعض أكد أن عملية غلق الأهرامات لعدة أيام لصالح شخص غير صحيح بل ممنوع، ومن الممكن فقط تأجير المنطقة المحيطة للاحتفالات والعروض، وأنه يستحيل غلق الأهرامات لشخص لمدة 4 أيام.

اعلان تأجير مستر بيست للأهرامات، فيتو

وعلق البلوجر عادل عبد القادر على استئجار مستر بيست للأهرامات فقال: "غير صحيح ممنوع إغلاق الأهرامات لأي شخص أو أي جهة كانت، ويتم تأجير المنطقة المحيطة للاحتفالات والعروض، أما أن يتم إغلاق الهرم لمدة ٤ أيام فهذا مستحيل مهما كان العائد المادي، الأمر الآخر أسرار الهرم تم نقلها من جميع الغرف إلي مكان غير معلوم باستثناء غرفة واحدة لم يتم فتحها منذ بناء الهرم".

سر الغرفة التي لم يتم فتحها منذ بناء الهرم

وتساءل أحد النشطاء عن سر الغرفة التي لم يتم فتحها منذ بناء الهرم، فعلق البلوجر عادل عبد القادر قائلًا: "الغرفة بالأقمار الصناعية موجودة وبكافة أجهزة الكشف وقدرنا مع فريق خبراء نصور الممر المؤدي للغرفة بكاميرا صغيرة جدا بروبورت لكن وصلنا للممر ولم نصل الي الآن لهذه الغرفة"

جوائز يقدمها مستر بيست متابعيه، فيتو

وعلق البلوجر السعودي عزام الشمري فقال: "مستر بيست طلع في برنامج بودكاست وأعلن الخبر ولا اعتقد فيه سبب إنه يكذب ويؤلف الكلام من رأسه، وشخصيا لا أستغرب هذا الأمر لأن مستر بيست مهووس بهذه الأشياء، وسبق ونشر فيديو وهو يسكن في مدينة تحت الأرض يقال إنها بنيت على منجم قبل ألف سنة لكن نسيت في أي بلد.."

في حين تساءل عدد من النشطاء عن المبلغ الذي يمكن أن يدفعه أي شخص لتأجير الأهرامات لمدة تزيد على أربعة أيام.

إعلان صانع المحتوي المشهور مستر بيست عن استئجار الأهرامات لمدة 100 ساعة نفاه وزير الآثار السابق، زاهي حواس، الذي وصف في تصريحات إعلامية إعلان مستر بيست عن الأهرامات مجرد "زلة لسان"، مؤكدًا أنه "لا يوجد شيء في القوانين المصرية يسمى أستئجار للأهرامات"

حقيقة تأجير مستر بيست للأهرامات

وأشار زاهي حواس إلى أنه يتم السماح فقط بالتصوير في منطقة الأهرامات نظير مبلغ مالي، وذلك ما جاء في القوانين، والسماح بالتصوير في الأهرامات إجراء متبع ومعروف منذ عدة سنوات، وتتبعه العديد من الدول، ويكون مقابل مبلغ مالي.

وذكر زاهي حواس أن مستر بيست يمكنه أن يصور بمنطقة الأهرامات لمدة 4 أيام، وذلك بعد حصوله على التصاريح اللازمة لذلك، واصفًا ما قاله مستر بيست بأنه يُعد من قبيل الدعاية لمحتواه الجديد، لكل المهتمين بالحضارة المصرية القديمة وسحر الأهرامات.

وذكرت هيئة الأفلام المصرية عبر صفحتها بالفيس بوك أن "لجنة مصر للسينما تعلن أنها منحت السيد بيست تصاريح التصوير للتصوير في منطقة هضبة أهرامات الجيزة الشهيرة. وإلى جانب ذلك، قدمنا الدعم اللوجستي لضمان تجربة إنتاج سلسة بكفاءة"

أشهر صانعي المحتوي وثروته ملايين الدولارات

جدير بالذكر أن مستر بيست من أشهر صانعي المحتوى في العالم، ويصل عدد متابعيه علي اليوتيوب 336 مليون متابع، وكان مستر بيست لديه 293 مليون مشترك بدءًا من 30 يونيو حزيران، متصدرًا قائمة موقع تحليل البيانات سوشيال بليد.

وفي العام الماضي 2023، أطلقت مجلة فوربس على صانع المحتوي مستر بيست، الذي لديه 57.5 مليون متابع على إنستجرام و96.5 مليون متابع على تيك توك، لقب أفضل منشئ محتوى، وقدرت ثروته بحوالي 82 مليون دولار من الأرباح من يونيو 2022 إلى يونيو حزيران 2023، وتقدر ثروته الحالية نحو نصف مليار دولار.

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