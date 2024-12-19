الخميس 19 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ميستر بيست في أهرامات الجيزة..ما القصة؟

مستر بيست، فيتو
مستر بيست، فيتو

قالت هيئة الأفلام المصرية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها منحت تصاريح تصوير خاصة لصانع المحتوى الشهير مستر بيست (MrBeast) عند هضبة أهرامات الجيزة. الهيئة نوهت أيضًا إلى تقديمها الدعم اللوجستي لضمان سير عملية الإنتاج بسلاسة وكفاءة.
يُعتبر «مستر بيست»، واسمُه الحقيقي جيمي دونالدسون، من أشهر منشئي المحتوى على منصة يوتيوب عالميًا، حيث يحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة مع أكثر من 230 مليون مشترك.

يشار إلى أن "مستر بيست" عُرف عنه إنتاجه فيديوهات بميزانيات ضخمة تتضمن جوائز مليونية، وتحظى باهتمام عابر للقارات.

 

د. زاهي حواس، فيتو
د. زاهي حواس، فيتو

وكان “مستر بيست” أثار جدلًا واسعًا بتصريحه إنه استأجر الأهرامات 100 ساعة من أجل تصوير مجموعة من الفيديوهات برفقة أصحابه، وهو التصريح الذي وصفه خبير الآثار المصري الدكتور زاهي حواس،  موضحًا أنه ليس في القانون المصري ما يسمى “تأجير الأهرامات”، ولكن يسمح بالتصوير  في منطقة الأهرامات نظير رسوم مالية محددة.

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هيئة الأفلام المصرية مستر بيست تأجير الأهرامات زاهي حواس
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