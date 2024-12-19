ميستر بيست في أهرامات الجيزة..ما القصة؟

قالت هيئة الأفلام المصرية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها منحت تصاريح تصوير خاصة لصانع المحتوى الشهير مستر بيست (MrBeast) عند هضبة أهرامات الجيزة. الهيئة نوهت أيضًا إلى تقديمها الدعم اللوجستي لضمان سير عملية الإنتاج بسلاسة وكفاءة.

يُعتبر «مستر بيست»، واسمُه الحقيقي جيمي دونالدسون، من أشهر منشئي المحتوى على منصة يوتيوب عالميًا، حيث يحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة مع أكثر من 230 مليون مشترك.

يشار إلى أن "مستر بيست" عُرف عنه إنتاجه فيديوهات بميزانيات ضخمة تتضمن جوائز مليونية، وتحظى باهتمام عابر للقارات.

د. زاهي حواس، فيتو

وكان “مستر بيست” أثار جدلًا واسعًا بتصريحه إنه استأجر الأهرامات 100 ساعة من أجل تصوير مجموعة من الفيديوهات برفقة أصحابه، وهو التصريح الذي وصفه خبير الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، موضحًا أنه ليس في القانون المصري ما يسمى “تأجير الأهرامات”، ولكن يسمح بالتصوير في منطقة الأهرامات نظير رسوم مالية محددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.