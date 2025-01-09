بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

فاجأ صانع المحتوى الأمريكي جيمي دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست"، جمهوره بمشروع ضخم مستوحى من مسلسل "لعبة الحبار" الكوري، إذ أطلق تحديات تحاكي أحداث المسلسل بطريقة واقعية ومثيرة.

وأعلن مستر بيست عن المشروع عبر فيديو ترويجي على قناته في "يوتيوب" بعنوان "2000 شخص يتنافسون على 5 ملايين دولار"، بينما تُعرض السلسلة الكاملة حصريًا على منصة "أمازون برايم".

وشارك في المسابقة 2000 متسابق من خلفيات متنوعة، إذ خاضوا تحديات مستوحاة من المسلسل وسط أجواء تحاكي مواقع التصوير بدقة عالية.

وتهدف المسابقة إلى منح جائزة كبرى قدرها 5 ملايين دولار للفائز النهائي.

يحمل البرنامج الواقعي اسم Beast Games، ويتم بث حلقاته أسبوعيًا، بمجموع 10 حلقات.

تم التخطيط لمواسم إضافية في المستقبل، مما يعكس طموح "بيست" في تقديم إنتاجات تتجاوز مجرد محتوى يوتيوب إلى مشاريع تلفزيونية ضخمة.

ويُعرف مستر بيست بمحتواه الإبداعي وتقديم تحديات غير مسبوقة على منصته، إلى جانب مشاريعه الخيرية التي لاقت استحسانًا عالميًا.

ومع مرور الوقت، تحوّل إلى أحد أبرز صناع المحتوى على الإنترنت، بفضل إنتاجاته التي تجمع بين الترفيه والإبداع بتكلفة ملايين الدولارات.

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