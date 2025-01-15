الأربعاء 15 يناير 2025
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لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

مستر بيست
مستر بيست

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن  اليوتيوبر الشهير، جيمس جيمي دونالدسون، المعروف بلقب "مستر بيست"، أعلن  عن استعداده لشراء تطبيق تيك توك في خطوة تهدف إلى إنقاذه من الحظر المتوقع في الولايات المتحدة.

 

مستر بيست يستعد لشراء تيك توك 

ونشر مستر بيست  هذا الإعلان عبر حسابه على تويتر  حيث كتب: "حسنا، سأشتري تيك توك حتى لا يتم حظره"، وهو ما بدا في البداية وكأنه مزاح.

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ومع ذلك، نشر تغريدة أخرى بدت أكثر جدية، حيث قال: "من غير المفارقات أنني تلقيت العديد من المليارديرات الذين تواصلوا معي منذ أن غردت بهذا، فلنرى ما إذا كان بإمكاننا القيام بذلك".

حظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية 

والتفاعل مع هذه التصريحات كان متباينا بين المتفائلين والمشككين. فقد أعرب بعض المعجبين عن دعمهم وتفاؤلهم، بينما تساءل آخرون عن إمكانية قيام مستر بيست بشراء التطبيق في حال عدم امتلاكه المبالغ الكافية لشراء تيك توك 

وكتب أحد المتابعين على منصة "إكس": "من فضلك أنقذنا يا سيد الوحش"، في حين أضاف آخر: "تعال، يمكنك فعل ذلك، اصنع التاريخ، أغلق الصفقة". 

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تيك توك الولايات المتحدة مستر بيست

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