الأرصاد: سقوط أمطار ونشاط الرياح على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة في مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة مع تقدم الوقت ونشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 9

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11



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