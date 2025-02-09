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محافظات

استمرار اضطراب الطقس في كفر الشيخ وتوقف الملاحة والصيد في بحيرة البرلس

كفر الشيخ
كفر الشيخ

تواصل محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تأثرها بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، مع سماء غائمة أغلب الوقت، وسط توقعات بسقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، خاصة على المدن الساحلية.

كما تشهد المحافظة نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

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وتسجل درجات الحرارة العظمى 17 درجة مئوية، فيما تنخفض الصغرى إلى 11 درجة مئوية، ما أدى إلي تشكل شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية، خاصة القريبة من المسطحات المائية، مما دفع الجهات المختصة إلى تحذير السائقين من مخاطر القيادة في هذه الأجواء.

 

استمرار توقف حركة الصيد والملاحة البحرية

وفي ظل اضطراب الأحوال الجوية، أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، استمرار تعليق حركة الصيد والملاحة البحرية في ميناء البرلس ومياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة منذ مساء الجمعة الماضية، وذلك حفاظًا على سلامة الصيادين، لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار إلى البحر.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات محتملة للتغيرات المناخية، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مشددا على ضرورة استمرار أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، والتأكد من جاهزية سيارات شفط المياه والمعدات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.

 

 

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ميناء البرلس امطار كفر الشيخ طقس حركة الصيد
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