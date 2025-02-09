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رياضة

6 مصريين في لجان الاتحاد الدولي للمصارعة

الاتحاد الدولي للمصارعة،
الاتحاد الدولي للمصارعة، فيتو

المصارعة، أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن التشكيلات الجديد للجان، بمشاركة عدد كبير من الكوادر المصرية المميزة.

وضم التشكيل الجديد للجان الاتحاد الدولي 6 مصريين، جاءت مناصبهم كالتالي:

إبراهيم عادل مصطفى – عضوا في لجنة المصارعة الشاطئية
نبيل الشوربجي – عضوا في اللجنة العلمية
أشرف حافظ – عضوا في لجنة المدربين
مصطفى عماشة – عضوا في لجنة المساواة
سيد جمعة – عضوا في لجنة المشاهير والإرث التاريخي
شريف حلاوة – عضوا في لجنة الحكام

وتتمتع الكوادر المصرية في المصارعة بقدر كبير من الاحترافية والقدرة على التطوير وإنجاز المهام، وهو ما دفع الاتحاد الدولي للاستعانة بها.

استعدادات قوية للبطولة الأفريقية

واستقر مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، على الاكتفاء بالمعسكرات الداخلية لتجهيز منتخبي المصارعة الحرة والمصارعة النسائية، من أجل المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأفريقية للمصارعة في المغرب يوم 29 أبريل المقبل.

ويخوض منتخب المصارعة الرومانية معسكرا مغلقا حاليا في الصين، استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية.

وعلى جانب آخر، أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا رسميا للكشف عن تفاصيل ما حدث خلال أحداث بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار، المقامة في صالة سيتي كلوب بالمنوفية خلال الفترة من 30 يناير حتى 4 فبراير الجاري.

وجاءت القرارات كالتالي:

وكشف الاتحاد في بيانه الرسمي، أنه انطلاقا من حرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة على تطبيق القانون واللوائح وتحلي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأخلاق الرياضية والسلوك القويم وإرساء لمبدأ الثواب والعقاب وبالإشارة إلى الأحداث التي شهدتها بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار بصالة سيتي كلوب بالمنوفية يوم السبت ٢٠٢٥/٢/١ فقد تم اتخاذ 4 قرارات عاجلة.

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المصارعة الاتحاد الدولي للمصارعة إبراهيم عادل مصطفى نبيل الشوربجي اشرف حافظ

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