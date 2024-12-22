الأحد 22 ديسمبر 2024
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رياضة

اتحاد المصارعة يقرر التقدم بطلب استضافة بطولة العالم الشاطئية 2025

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد المصارعة، فيتو

المصارعة، عقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، اجتماعا هاما بمقر مبنى الاتحاد، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات الهامة فنيا وإداريا.

وقرر اتحاد المصارعة خلال اجتماعه التقدم بطلب استضافة عدد من البطولات الدولية أبرزها بطولة التصنيف العالمي لعام 2026، وبطولة العالم للمصارعة الشاطئية لعام 2025.

كما قرر الاتحاد خلال اجتماعه تحديد الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، موعدا لإقامة منافسات بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، على صالة نادي سيتي كلوب بالمنوفية.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها شهر مايو المقبل بالمغرب، بالإضافة لبعض الأمور الخاصة بضوابط المشاركة في البطولات المحلية.

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