الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

بيان رسمي من اتحاد المصارعة بشأن أحداث بطولة الجمهورية بالمنوفية

اتحاد المصارعة
اتحاد المصارعة

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة، اليوم الأحد، بيانا رسميا للكشف عن تفاصيل ما حدث خلال أحداث بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار، المقامة في صالة سيتي كلوب بالمنوفية خلال الفترة من 30 يناير حتى 4 فبراير الجاري.

وكشف الاتحاد في بيانه الرسمي، أنه انطلاقا من حرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة على تطبيق القانون واللوائح وتحلي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأخلاق الرياضية والسلوك القويم وإرساء لمبدأ الثواب والعقاب وبالإشارة إلى الأحداث التي شهدتها بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار بصالة سيتي كلوب بالمنوفية يوم السبت ٢٠٢٥/٢/١ فقد تم اتخاذ 4 قرارات عاجلة.

وجاءت القرارات كالتالي:

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