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رياضة

استعدادات قوية في اتحاد المصارعة لانطلاق بطولة إبراهيم مصطفى الدولية

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد المصارعة، فيتو

المصارعة، يستعد الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، لتنظيم منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، في المصارعة الحرة والرومانية والنسائية، وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ويشارك في البطولة منتخبات، إيران أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا وغينيا والصين وأفغانستان، بالإضافة إلى مصر.

وعقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماعا عاجلا فور انتهاء الانتخابات، تضمن تكليف اللجنة العليا المنظمة للبطولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.

تشكيل مجلس اتحاد المصارعة

وكانت انتخابات اتحاد المصارعة قد أسفرت عن فوز العميد سعيد صلاح بمقعد الرئاسة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة كاملا كالتالي:

الرئيس: سعيد صلاح

نائب الرئيس: محمد محمود

السكرتير العام: إبراهيم مصطفى

أمين الصندوق: أحمد راشد

الأعضاء: أشرف حافظ - السيد جمعة - وائل الشيمي - مصطفى صبحي - محمود عكاشة

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