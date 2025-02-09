"فيتو" ترصد أجواء أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمدرسة السعيدية بالجيزة (صور)

رصدت عدسة "فيتو" فعاليات أول أيام الفصل الدراسي الثاني في عدد من المدارس، ومنها مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، وتعتبر مدرسة السعيدية أكبر مدرسة ثانوية فى الشرق الأوسط.

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وشهدت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إجراءات احترازية وأمنية مشددة، حيث انتظر الطلاب في طوابير أمام المدرسة للتفتيش قبل الدخول.

انتظام الطلاب في مدارسهم في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني

واستقبلت مدارس مصر بمختلف المحافظات، اليوم الأحد، الطلاب والطالبات، في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني وذلك بحضور طلابي كبير وازدحام من أولياء الأمور أمام الباب الرئيسي للاطمئنان على دخول أبنائهم.

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وكان الآلاف من الطلاب بجميع المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة، قد توافدوا اليوم الأحد، على مدارسهم، تزامنًا مع بدء العام الفصل الدراسي الثاني،واستقبل مديرو المدارس الطلاب على بوابات المدارس، وقاموا بإدخالهم للفناء، كما قام المدرسون بتنظيم صفوفهم في أرض الطابور، ثم اصطحاب التلاميذ إلى الفصول.

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واستعدت جميع المدارس داخل محافظة الجيزة، لاستقبال الطلاب بعمل الصيانات اللازمة وتنظيف الفصول وأرض الطابور وكنس الفناء وتنظيف الحمامات.

عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة أمس السبت في عدد من المحافظات المصرية، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

ومن المقرر أن ينتظم نحو 25 مليون طالب وطالبة في مدارسهم اليوم الأحد، ليكتمل المشهد الدراسي في مختلف أنحاء البلاد.

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أهمية الالتزام والانضباط منذ الأسبوع الأول للدراسة

وقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الالتزام والانضباط منذ الأسبوع الأول للدراسة، مؤكدة تفعيل إجراءات الغياب لمتابعة حضور الطلاب.

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التعليم تشدد على تحية العلم والنشيد الوطني وتخصيص الحصة الأولى عن حب الوطن

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات صارمة لجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب.

وشددت الوزارة على الالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني خلال طابور الصباح، كما أكدت تخصيص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للحديث عن حب الوطن وواجب الطلاب تجاهه.



مكافحة التنمر والعنف المدرسي



وفي إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب، وجهت الوزارة بتفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها، والتصدي لجميع مظاهر العنف بين الطلاب والمعلمين على حد سواء.



توفير المناهج الإلكترونية



كما أعلنت الوزارة عن إتاحة جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على الموقع الرسمي للوزارة، وعلى المواقع الإلكترونية لكل مديرية تعليمية، وذلك لإتاحتها لجميع الطلاب بسهولة ويسر.

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