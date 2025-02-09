رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل شر مطلق يستوجب المقاومة

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إسرائيل بأنها "شر مطلق"، مؤكدًا أن استمرار احتلالها للأراضي اللبنانية "يستوجب المقاومة".

وشدد بري على وجوب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.

ووفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لـ رئيس مجلس النواب، استقبل بري في عين التينة في بيروت، نائبة الموفد الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاجوس والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون.

وأكد بري "وجوب أن تلزم الإدارة الأمريكية، كضامنة للاتفاق، إسرائيل تطبيقه كاملًا، كما بنود القرار الأممي 1701، وفي مقدمتها الانسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني".

وأشاد بـ"دور الجيش اللبناني وحرفيته بالانتشار وفقًا لما نص عليه الاتفاق".

وبحث اللقاء الأوضاع العامة في لبنان، لاسيما الوضع الميداني في الجنوب، واتفاق وقف إطلاق النار، وشن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية مستهدفًا مناطق لبنانية عدة.

ويسري منذ 27 نوفمبر الماضي، اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

ونص الاتفاق على مهلة 60 يومًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما، وفي المقابل كان على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

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