الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل شر مطلق يستوجب المقاومة

نبيه بري، فيتو
نبيه بري، فيتو

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إسرائيل بأنها "شر مطلق"، مؤكدًا أن استمرار احتلالها للأراضي اللبنانية "يستوجب المقاومة".

وشدد بري على وجوب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.

ووفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لـ رئيس مجلس النواب، استقبل بري في عين التينة في بيروت، نائبة الموفد الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاجوس والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون.

وأكد بري "وجوب أن تلزم الإدارة الأمريكية، كضامنة للاتفاق، إسرائيل تطبيقه كاملًا، كما بنود القرار الأممي 1701، وفي مقدمتها الانسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني".

وأشاد بـ"دور الجيش اللبناني وحرفيته بالانتشار وفقًا لما نص عليه الاتفاق".

وبحث اللقاء الأوضاع العامة في لبنان، لاسيما الوضع الميداني في الجنوب، واتفاق وقف إطلاق النار، وشن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية مستهدفًا مناطق لبنانية عدة.

ويسري منذ 27 نوفمبر الماضي، اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

ونص الاتفاق على مهلة 60 يومًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما، وفي المقابل كان على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انسحاب إسرائيل الاراضي اللبنانية بيروت جنوب لبنان

مواد متعلقة

بالصواريخ والمدفعية، قصف بلدتين على الحدود بين لبنان وسوريا

بخاتم نجمة داود، نائبة المبعوث الأمريكي تطلق تصريحات مثيرة عن حزب الله من لبنان

السيسي وجوتيريش يؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان لاستعادة الاستقرار

المرشد الإيراني يعين نعيم قاسم ممثلًا له في لبنان
ads

الأكثر قراءة

نسبة الزيادة وموعد التطبيق، الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

القومي للأجور يكشف نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص(فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة (فيديو)

إجازات الموظفين في رمضان 2025، جدول العطلات الرسمية خلال شهر الصوم

مدبولي يقرر الترخيص بدفن الأمير كريم أغا خان بضريح جده في أسوان

الداخلية تكشف حقيقة العثور على جثة فتاة مسروق أعضاؤها في المنوفية

هشام طلعت مصطفى عن مخطط ترامب في غزة: شواطئ مصر أحسن لك (فيديو)

شبورة وأمطار وصقيع، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

منوعات

المزيد

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم السبت 8/2/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: العادة السرية محرمة والشرع وضع هذا العلاج لضبط الشهوة - فيديو

المزيد
الجريدة الرسمية