تحركات في الكواليس، تفاصيل التحضيرات لعقد قمة عربية طارئة بالقاهرة

كشف مصدر مطلع عن تحركات عربية على مستوى القادة والملوك والأمراء، للخروج بموقف عربي موحد للرد على سيناريوهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، اليوم، أنه جرت خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، دون الانتظار للقمة المقبلة المزمع عقدها في العاصمة العراقية "بغداد" شهر مارس المقبل.

ولفت المصدر، إلى أنه بالفعل يوجد اتفاق عربي على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة، الذي يعني تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد المصدر، على أن الموقف العربي يدعم الموقف المعلن من جانب مصر والأردن والسعودية الرافض لتهجير الفلسطينيين، وتفريع القطاع من أصحابه.

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