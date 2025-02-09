أبرزها النسيان، الصحة تكشف أهم أعراض التوتر الشديد

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بالتوتر الشديد منها:

١-صعوبة في التركيز

٢-الشعور بالإرهاق

٣-صعوبة في اتخاذ القرارات

٤-القلق المستمر

٥-النسيان

كما يمكن أن تتضمن أعراض التوتر:

صداع أو دوخة

ألم في العضلات

مشاكل في المعدة

ألم في الصدر

زيادة معدل ضربات القلب

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه إذا كان التوتر شديد ومستمر فأعراضه تكون:

سرعة الانفعال

كثرة النوم أو قلته

تغير في الشهية

تجنب أماكن أو أشخاص معينين

التدخين أو تعاطي المخدرات

وكشفت دراسة طبية أن الإجهاد المزمن يؤدي إلى إطلاق مستمر لهرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي يمكن أن تعطل التوازن الطبيعي للجسم وتضعف الجهاز المناعي.



يمكن أن يكون للإجهاد تأثيرات فورية ودراماتيكية على القلب، مما قد يؤدي إلى حالات مثل عدم انتظام ضربات القلب واعتلال عضلة القلب، المعروف أيضًا باسم "متلازمة القلب المكسور" بحسب Times of india



ويمكن التقليل من الإجهاد من خلال تحديد أسبابه، وممارسة تقنيات الاسترخاء، وممارسة التمارين البدنية المنتظمة، والسعي إلى الدعم من الأصدقاء أو العائلة.

التوتر يسبب أضرارا للصحة البدنية والعقلية

ويجب الفهم بأن التوتر ليس مجرد شعور يأتي عندما يكون الموقف خارج نطاق السيطرة، بل له أضرار على الصحة البدنية والعقلية.

إن العزلة الاجتماعية، على الرغم من أن الناس متصلون افتراضيًّا، تساهم أيضًا في زيادة التوتر و يتم استبدال العلاقات ذات المعنى بعلاقات سطحية، مما يجعل الناس يشعرون بالوحدة وعدم الدعم.

يجعل التوتر الإنسان يعتقد أن كل شيء مهم وعاجل كما يخلق التوتر حالة من الإلحاح المتزايد من خلال إشراك استجابة الهروب في الدماغ، حيث يصبح كل شيء عاجلًا وحساسًا للوقت.

إفراز هرمونات الكورتيزول والأدرينالين

هذا التفاعل الفسيولوجي يحمل الجسم بالأدرينالين والكورتيزول، مما يضيق التركيز والحكم وتصبح المهام الروتينية أو الصغيرة مهمة، مما يتسبب في تفكير الناس بشكل مفرط وعدم قدرتهم على التمييز بين المهم وغير المهم.



كما يخدع التوتر العقل ليصدق أن كل شيء يتطلب العمل في وقت واحد، مما يبقيه في حالة من الإرهاق في جميع الأوقات.



إن التأثير الأكثر أهمية للتوتر هو على الصحة العقلية وكذلك الرفاهية الجسدية وتحفز مستويات التوتر المزمنة الجسم على إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين.

قد تنشأ العديد من المشاكل الصحية من كميات مرتفعة باستمرار من هذه الهرمونات. جسديًا، يمكن أن يؤدي التوتر إلى أمراض القلب

الصحة العقلية وصحة القلب وجهان لعملة واحدة والاكتئاب والشعور بالوحدة ليسا مجرد مشاعر - بل يسببان تغييرات قابلة للقياس في جسم الإنسان.

وعلى سبيل المثال، غالبًا ما يؤدي الاكتئاب إلى سلوكيات غير صحية مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين أو تخطي التمارين الرياضية، لكنه يؤثر أيضًا بشكل مباشر على الجسم من خلال زيادة مستويات الالتهابات وهرمون التوتر، مما قد يضر بالقلب

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