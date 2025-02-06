هيئة الدواء الأمريكية تحذر من مرض خطر ينتقل بسبب البروكلي

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من البروكلي المباع في الأسواق الأمريكية بسبب وجود تلوث به.

بكتيريا الليستريا

وأطلقت هيئة الدواء الأمريكية التحذير بسبب احتمال التلوث ببكتيريا الليستريا المستوحدة وقد تم اكتشاف احتمال التلوث أثناء أخذ عينات عشوائية من قبل هيئة الصحة والخدمات الإنسانية في تكساس من أحد متاجر تكساس حيث أسفرت إحدى العينات المتعددة عن نتيجة اختبار إيجابية"، وفقًا لما ذكرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.



ما هي الليستريا المستوحدة؟

الليستريا المستوحدة هي مسبب مرض بكتيري مسؤول عن داء الليستريات، وهو مرض خطر ينتقل عن طريق الغذاء.

هي بكتيريا إيجابية تزدهر في بيئات مختلفة، بما في ذلك التربة والمياه ومرافق معالجة الأغذية، على عكس العديد من البكتيريا الأخرى، يمكن لـ L. monocytogenes أن تنمو في درجات حرارة التبريد، مما يجعلها مصدر قلق كبير في الأطعمة الجاهزة للأكل ومنتجات الألبان واللحوم الباردة والمأكولات البحرية والحليب غير المبستر.



تؤثر هذه البكتيريا على النساء الحوامل والمواليد الجدد وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة، لأن أنظمتهم المناعية أضعف.

أعراض عدوى الليستريا

الأعراض الشائعة لعدوى الليستريا هي الحمى وآلام العضلات والغثيان والإسهال.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تنتشر البكتيريا إلى الجهاز العصبي، مما يسبب التهاب السحايا أو التهاب الدماغ أو تعفن الدم، والذي يمكن أن يهدد الحياة.

في النساء الحوامل، يمكن أن يؤدي داء الليستريات إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو الولادة المبكرة، حتى لو كانت الأم تعاني فقط من أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا.



لماذا تكون الليستريا قاتلة؟

وذلك لأن العامل الممرض يشكل طبقة أو غشاء حيوي على المنتج الغذائي مما يجعله مقاومًا للتنظيف والمطهرات.

وهذا يسمح لها بالبقاء في بيئات إنتاج الغذاء، مما يزيد من خطر التلوث.



للحفاظ على سلامتهم، يُنصح الأفراد المعرضين للخطر بتجنب الجبن الطري المصنوع من الحليب غير المبستر، واللحوم المبردة أو في هذه الحالة براعم البروكلي ما لم يتم تسخينها إلى درجات حرارة عالية جدًا.



"Listeria monocytogenes هي كائن حي يمكن أن يسبب عدوى خطرة ومميتة في بعض الأحيان للأطفال الصغار، أو كبار السن، وغيرهم ممن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



على الرغم من أن الأفراد الأصحاء قد يعانون فقط من أعراض قصيرة المدى مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد وتيبس العضلات والغثيان وآلام البطن والإسهال، إلا أن عدوى Listeria monocytogenes يمكن أن تسبب الإجهاض وولادة جنين ميت بين النساء الحوامل".

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