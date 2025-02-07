الجمعة 07 فبراير 2025
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صحة ومرأة

الصحة: ختان الإناث قد يحرم الفتاة من الإنجاب

ختان الإناث، فيتو
ختان الإناث، فيتو

 كشفت وزارة الصحة عن أهم مخاطر ختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية للسيدات.

مضاعفات ختان الإناث 

وقالت وزارة الصحة إن ختان الإناث بأنواعه له مضاعفات منها:

١- نزف شديد

٢- صدمة عصبية قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات 

٣-التهابات حادة وناسور بولي أو شرجي على المدى البعيد 

٤- قد تعاني الفتاة من مشاكل جنسية وعدم القدرة على الإنجاب نتيجة حدوث مضاعفات التهابات بالمهبل وقناتي فالوب.

 

200 مليون ناجية من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عالميا

كانت أكدت منظمة الصحة العالمية أنه عالميًا، تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 200 مليون ناجية من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في البلدان التي تتركز فيها هذه الممارسة.

وعالميًا، تشير التقديرات أيضًا إلى تعرُّض أكثر من 4 ملايين فتاة سنويًا لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وغالبيتهن يتعرضن للختان قبل بلوغهن 15 عامًا.

 

كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح من المُسلَّم به دوليًا أنّ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان، كما أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية شكل متطرف من أشكال التمييز بين الجنسين يعكس عدم المساواة المتأصل بينهما.

 

ختان الإناث انتهاك لحقوق الأطفال 

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ختان الإناث انتهاك لحقوق الأطفال، حيث يمارس تشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية على الفتيات الصغيرات دون موافقة.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن ختان الإناث قد يتسبب في الوفاة مشيرة إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يؤذي الفتاة أو المرأة فحسب وليس له أي منافع صحية.

 

مضاعفات تشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية 

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن المضاعفات الفورية الناجمة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تشمل:

آلام مبرحة
نزيف حاد 
تورم الأنسجة التناسلية
 حكة
حالات عدوى مثل التيتانوس
مشكلات في التئام الجروح
إصابة النسيج التناسلي المحيط
صدمة
الوفاة

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وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المضاعفات تشمل:

١- مشكلات في التبول أو عُسر التبول وعدوى المسالك البولية.
٢- إفرازات مهبلية وحكة وعدوى.
٣- مشكلات في الدورة الشهرية ومشكلات جنسية.
٤- زيادة خطر مضاعفات الولادة.
٥- الحاجة لإجراء عمليات جراحية لاحقة.
6- مشكلات نفسية.

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