السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا تشكر مصر لجهودها في الإفراج عن محتجز لها بقطاع غزة

المحتحز الألماني
المحتحز الألماني الإسرائيلي،فيتو

قدمت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، الشكر إلى مصر، على جهودها في التوصل إلى اتفاق بموجبه يتم الإفراج عن محتجزين بقطاع غزة، وذلك بعد خروج "اوهاد بن عامي" الذى يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى الإسرائيلية.

 

الإفراج عن محتجزين من قطاع غزة


وأفرجت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت عن "الياهو داتسون يوسف شرابي، اور ابراهم ليشها ليفي، اوهاد بن عامي"، مقابل إطلاق سراح 183 أسيرا من سجون الاحتلال.

 

خارجية ألمانيا توجه الشكر لمصر

وكتبت " بيربوك" على موقع إكس اليوم السبت: "إيلي، أور وأوهاد - ثلاثة آخرون تم إطلاق سراحهم أخيرًا اليوم، وهذا سبب للفرح ويعطي الأمل.

 وفي الوقت نفسه، من غير المحتمل أن تعرض حماس الرجال الثلاثة علنًا في اللحظة الأخيرة وتجبرهم على إجراء "مقابلات".

وقالت "إن أفكاري تتجه بشكل خاص نحو الألماني الإسرائيلي راز، الذي كنا نخشى معه على حياة أوهاد، بعد مرور 14 شهرًا على إطلاق سراحها، أصبح بإمكانها أخيرًا أن تعانق زوجها أوهاد مرة أخرى".

واختتمت قائلة: "أود أن أشكر فرق التفاوض من مصر وقطر والولايات المتحدة، والآن يتعين علينا أن نواصل العمل معًا حتى يتم التوصل إلى الاتفاقيات المقبلة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيجاد السلام في المنطقة أخيرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الخارجية الالمانية الجنسية الالمانية العاصمة السورية دمشق العاصمة السورية الولايات المتحدة انالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية وزيرة الخارجية الألماني

مواد متعلقة

خبير استراتيجي: إعلان ترامب تسلم غزة من الاحتلال بعد انتهاء القتال تصريح أحمق وقنابل دخان

31 شهيدا ومصابا جدد، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

المثلوثي يصل القاهرة بعد إجراء عملية الصليبي بنجاح في ألمانيا

ليفركوزن يحقق ريمونتادا مثيرة ويطيح بكولن خارج كأس ألمانيا
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

بنفس مصير بشار الأسد، تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

منوعات

المزيد

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

البسلة تبدأ من 9 جنيهات، أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

المزيد
الجريدة الرسمية