السبت 08 فبراير 2025
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هشام طلعت مصطفى عن مخطط ترامب في غزة: شواطئ مصر أحسن لك (فيديو)

هشام طلعت مصطفى،
هشام طلعت مصطفى، فيتو

رد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على السؤال الصعب، بشأن واقعية ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنشاء منطقة استثمارية في قطاع غزة فيما أطلق عليه "ريفيرا الشرق"، وما إذا كان للمشروع جدوى اقتصادية.

 

مشروع ترامب في قطاع غزة

وقال هشام طلعت مصطفى خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": يمكن أن يكون طرح ترامب منطقيا لو أننا نتحدث عن مشروع استثماري في منطقة طبيعية مثل مصر، لكن في غزة غير قابل للتنفيذ لعدم وجود الاستقرار الكامل.

وأضاف: تنفيذ مشروع ترامب في غزة يلزمه نوع من أنواع الاستقرار الكامل، والقبول المحلي والدولي لعملية الاستثمار والتواجد.

 

تكلفة مشروع ريفيرا الشرق في غزة 

وأكد: المشروع الاستثماري في قطاع غزة تكلفته تصل لـ 2 تريليون دولار من إنشاءات وخلافه في حال تم البناء على 25% من الأرض التي تصل مساحتها 350 مليون متر مربع، وبالتالي المباني التي ستبنى في المشروع 1.3 مليار متر مسطح مباني لو تم إنشاء أبراج 15 طابقا.

 

وتابع: "تكلفة المشروع كبنية تحتية وإنشاءات لن تقل عن 2 تريليون دولار، ولكي تباع حسب الأسعار ستكون في حدود 4 تريليون دولار، وبالتالي، أمريكا تنظر للموضوع باعتباره صفقة مربحة لهم، متسائلا، ولكن هل هذا الكلام منطقي أو عملي أو له قبول عالمي؟.
 

منطق الاستثمار في قطاع غزة

وتساءل هشام طلعت مصطفى: "إزاي ترامب عاوز يعمل مشروع في أرض ملك لأهلها بقالها آلاف السنين وبدون رضاهم.. أي منطق يقول كده؟، وإزاي استثمارات في قطاع غزة من غير صحاب الأرض، مفيش مشروع في العالم يتم بدون رضا صاحب الأرض".

مشروع ريفيرا الشرق واستثمارات شواطئ مصر

وواصل: "لو ترامب عاوز يعمل استثمارات وريفيرا ييجي عندنا مصر عندنا ألفين كيلو شواطئ والإمارات لسه مستثمرة عندنا بمليارات في رأس الحكمة.. مين هيمول ويحط فلوسه في أعلى منطقة ريسك في العالم في قطاع غزة.

يذكر أن مشروع “ريفيرا الشرق” في قطاع غزة الذي طرحه ترامب يحمل انتهاكا للقانون الدولي، وعبرت مصر والدول العربية عن رفضه؛ لأنه له أهداف لتصفية القضية الفلسطينية.
 

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