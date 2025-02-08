السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 220 كيلو جبنة رومي داخل مصنع في الفيوم يعمل بدون ترخيص

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من التحفظ على مصنع يعمل بدون ترخيص، وتستخدم خامات مجهولة المصدر لتصنيع وإ نتاج الجبنة الرومي، وعثر بداخله على 220  كيلو جرام جبنة رومي، مدون عليها بيانات الاسم والعلامة التجارية والعنوان لأحد المصانع الشهيرة في إنتاج الجبن الرومي بدمياط، بقصد الغش والتدليس وخداع المستهلكين.

 سلع تم التحفظ عليها أثناء الحملات

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شنت سلسلة من الحملات على أسواق القرى والمدن بمحافظة الفيوم، خلال الأسبوع الماضي، حررت خلالها 542 مخالفة تموينية، بقطاعي المخابز والأسواق التجارية

وقال  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، سامح شبل إن الحملات تمكنت أيضا من التحفظ علي طنين من السماد الزراعي المدعم خاص بوزارة الزراعة، قبل تهريبها للسوق السوداء، و74 شيكارة دقيق مدعم خاص بالمخابز البلدية  بإجمالي وزن 3650  كيلو جرام،  و400 اسطوانة غاز صغيرة الحجم سعة 12,5 كيلو جرام منزلي، وسيارة ربع نقل محملو 1275 كيلو جرام جبنة مجهولة المصدر، و200 كيس شيبسي فاسد، و326 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و170 سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

مياه الفيوم تنظم ندوة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

تموين الفيوم يحرر 542 مخالفة في حملات على الأسواق والمحال خلال أسبوع

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، حتي تتمكن المديرية من مواجهة جشع بعض التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم وزارة التموين والتجارة الداخلية مواد غذائية منتهية الصلاحية مخالفة تموينية مجهولة المصدر خامات مجهولة المصدر تكثيف الحملات على الأسواق بمحافظة الفيوم المخابز والأسواق العلامة التجارية

مواد متعلقة

مياه الفيوم تنظم ندوة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

حالة الطقس غدا الأحد 9-2-2025 في محافظة الفيوم

تموين الفيوم يحرر 542 مخالفة في حملات على الأسواق والمحال خلال أسبوع

تموين الفيوم يضبط 600 ألف قطعة ألعاب نارية قبل طرحها في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

نسبة الزيادة وموعد التطبيق، الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

القومي للأجور يكشف نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص(فيديو)

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

إجازات الموظفين في رمضان 2025، جدول العطلات الرسمية خلال شهر الصوم

الأسانسير وقع، العناية الإلهية تنقذ محافظ الغربية وعددًا من النواب بمستشفى كفر الزيات (صور)

شبورة وأمطار وصقيع، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

ساويرس يدافع عن أحمد حلمي بعد اتهامه بالإساءة للمصريين: أكيد بيهزر

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

منوعات

المزيد

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم السبت 8/2/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: العادة السرية محرمة والشرع وضع هذا العلاج لضبط الشهوة - فيديو

معنى فأقبلت امرأته في صرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة الذاريات

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية