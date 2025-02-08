التحفظ على 220 كيلو جبنة رومي داخل مصنع في الفيوم يعمل بدون ترخيص

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من التحفظ على مصنع يعمل بدون ترخيص، وتستخدم خامات مجهولة المصدر لتصنيع وإ نتاج الجبنة الرومي، وعثر بداخله على 220 كيلو جرام جبنة رومي، مدون عليها بيانات الاسم والعلامة التجارية والعنوان لأحد المصانع الشهيرة في إنتاج الجبن الرومي بدمياط، بقصد الغش والتدليس وخداع المستهلكين.

سلع تم التحفظ عليها أثناء الحملات

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شنت سلسلة من الحملات على أسواق القرى والمدن بمحافظة الفيوم، خلال الأسبوع الماضي، حررت خلالها 542 مخالفة تموينية، بقطاعي المخابز والأسواق التجارية

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، سامح شبل إن الحملات تمكنت أيضا من التحفظ علي طنين من السماد الزراعي المدعم خاص بوزارة الزراعة، قبل تهريبها للسوق السوداء، و74 شيكارة دقيق مدعم خاص بالمخابز البلدية بإجمالي وزن 3650 كيلو جرام، و400 اسطوانة غاز صغيرة الحجم سعة 12,5 كيلو جرام منزلي، وسيارة ربع نقل محملو 1275 كيلو جرام جبنة مجهولة المصدر، و200 كيس شيبسي فاسد، و326 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و170 سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، حتي تتمكن المديرية من مواجهة جشع بعض التجار.

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