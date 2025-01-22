ضبط لحوم حمير قبل طرحها في أسواق الفيوم

تمكنت حملة من مكتب تموين دار السلام التابعة لمركز طامية في الفيوم، من ضبط 3 شباب يستقلون تروسيكل، محمل بلحوم، بالكشف عليها تبين أنها لحوم حمير معدة للبيع، وتم التحفظ عليها وعلى التروسيكل.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة العامة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة طامية، يفيد بضبط تروسيكل علي طريق دار السلام سنورس محمل بلحوم حمير معدة البيع، وتم التحفظ علي المضبوطات بمعرفة حملة من من مكتب تموين دار السلام بمركز طامية .

استوقفت الحملة التروسيكل وبالفحص تبين من المعاينة الأولية أنها لحوم حمير مذبوحة ومسلوخة ومعدة للبيع.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وتم العرض على النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي أصحاب المضبوطات، وسحب عينة من اللحوم لتحليلها بواسطة مديرية الطب البيطري، وتولي التحقيق.

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