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الدوري المصري، تشكيل إنبي لمواجهة حرس الحدود

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

 أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة فريق حرس الحدود على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة الدورى المصري.

 

تشكيل إنبي أمام حرس الحدود 

 وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

 

وعلى دكة البدلاء كل من:

 بودى سمير - رفيق كبو - أحمد نادر حواش - محمد شريف حتحوت - حسام ايفونا - أحمد جمال - صلاح زايد - محمد أوسام - سيف سفاجا

موعد مباراة حرس الحدود وإنبي 

 يستضيف فريق حرس الحدود نظيره إنبي في الرابعة عصر اليوم الجمعة، على استاد المكس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصري.

وفاز الحرس في الجولة الماضية على الجونة بهدف دون رد بينما خسر فريق إنبى من البنك الأهلى بهدف دون رد.

 

ترتيب حرس الحدود وإنبي بالدوري 

يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 15 نقطة من خوض 11 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4

ويحتل فريق إنبى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4، وخسر 6.

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