السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

استمرار الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية لليوم الثالث على التوالي

اشتباكات على الحدود
اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الاشتباكات تجددت  على الحدود اللبنانية السورية وتحديدا في منطقة مطربا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

تجدد الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية 

 

وتدور الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية في منطقة مطربا بين مقاتلين من أبناء العشائر اللبنانية ومسلحين سوريين.


وفي وقت سابق نقل الصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني 21 إصابة الى مستشفيات مدينة الهرمل شرق البلاد بينهم مدنيون جراء قصف واشتباكات دائرة على الحدود اللبنانية السورية.

ولا تزال الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية مستمرة لليوم الثالث على التوالي، حيث تستخدم خلال المعارك مختلف أنواع الأسلحة، وذلك بعد إعلان المكتب الإعلامي التابع للحكومة السورية في محافظة حمص الخميس الماضي أن إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في قرية حاويك، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

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الحدود اللبنانية السورية حمص سوريا لبنان

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