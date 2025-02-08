استمرار الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية لليوم الثالث على التوالي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الاشتباكات تجددت على الحدود اللبنانية السورية وتحديدا في منطقة مطربا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

تجدد الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية





وتدور الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية في منطقة مطربا بين مقاتلين من أبناء العشائر اللبنانية ومسلحين سوريين.



وفي وقت سابق نقل الصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني 21 إصابة الى مستشفيات مدينة الهرمل شرق البلاد بينهم مدنيون جراء قصف واشتباكات دائرة على الحدود اللبنانية السورية.

ولا تزال الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية مستمرة لليوم الثالث على التوالي، حيث تستخدم خلال المعارك مختلف أنواع الأسلحة، وذلك بعد إعلان المكتب الإعلامي التابع للحكومة السورية في محافظة حمص الخميس الماضي أن إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في قرية حاويك، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.