للحفاظ على نعومة ونضارة البشرة، أفضل 3 مقشرات للجسم من مطبخك

يمكن عمل مقشر للجسم باستخدام مكونات موجودة في المطبخ، حيث يعد طريقة سهلة وبسيطة للحفاظ على نعومة ونضارة البشرة وللتخلص من الجلد الميت، ولكن يجب تجنب استخدامها على الوجه أو على أي مناطق من الجلد مصابة بحروق الشمس أو المناطق الحساسة.

ما هي فوائد مقشر الجسم؟

يمكن أن يساعد التقشير باستخدام مقشر للجسم أو منتجات أخرى مثل الفرشاة أو الليفة في تعزيز صحة البشرة ومظهرها بعدة طرق.

يمكن أن يؤدي التقشير لأن تصبح البشرة تبدو أكثر إشراقًا لأنه يزيل الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة، وكما يمكنه تحفيز إنتاج الكولاجين، مما قد يساعد البشرة على البقاء مشدودة ومشرقة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

من فوائد التقشير الأخرى أنه يمكن أن يحسن فعالية العلاجات الموضعية، فإذا قامت السيدة بتقشير بشرتها قبل وضع الكريم، على سبيل المثال، فسوف يتمكن الكريم من اختراق الجلد بشكل أعمق بدلًا من البقاء على السطح.

قد يكون تدليك البشرة باستخدام مقشر للجسم أيضًا طريقة لطيفة للاسترخاء، خاصة إذا كنت متعبًا أو متوترًا.

كم مرة يجب استخدام مقشر للجسم؟

من الأفضل استخدام مقشر للجسم على البشرة من حين لآخر فقط، فقد يؤدي الإفراط في تقشير البشرة إلى جفافها وحساسيتها وتهيجها.

بالنسبة لمعظم الناس، لا بأس من التقشير مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وإذا كانت البشرة جافة وحساسة، فقد ترغب في الحد من ذلك إلى مرة واحدة في الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت تعاني من حالة جلدية أو غير متأكد من عدد المرات التي يجب فيها التقشير.

عادةً ما يكون من الأسهل وضع مقشر للجسم في الحمام، دلكي المقشر برفق على بشرتك بحركة دائرية واشطفيه جيدًا بالماء الدافئ.

مقشر القهوة

وتشير الأبحاث إلى أن الكافيين يساعد في تقليل ظهور السيلوليت.

المكونات

1/2 كوب من بقايا القهوة

2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، دافئ

التعليمات

أضيفي بقايا القهوة والماء الساخن إلى وعاء الخلط واخلطيهم جيدًا بملعقة.

أضيفي زيت جوز الهند، وإذا لزم الأمر، أضيفي المزيد من بقايا القهوة أو المزيد من الزيت للحصول على القوام المناسب.

مقشر السكر البني

السكر البني هو مكون غير مكلف وسهل الوصول إليه ويقوم أيضًا بعمل رائع في تقشير البشرة.

هو ألطف على البشرة من ملح البحر أو ملح إبسوم، مما يجعله خيارًا جيدًا للبشرة الحساسة، وقد تجعل حبيبات السكر البشرة تشعر باللزوجة، لذا يجب التأكد من غسلها جيدًا بعد التقشير.

المكونات

1/2 كوب سكر بني

1/2 كوب زيت ناقل حسب اختيارك، مثل زيت جوز الهند أو الجوجوبا أو الزيتون أو اللوز أو بذور العنب

الزيوت العطرية (اختياري)

التعليمات

امزج السكر البني والزيت في وعاء للخلط.

اخلط جيدًا، وإذا لزم الأمر، أضف المزيد من السكر أو الزيت للحصول على القوام المناسب.

أضف قطرة أو قطرتين من الزيت العطري، وقلّبه في الخليط.

مقشر الملح

يحتوي الملح على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج بعض حالات الجلد، كما أنه مادة حافظة، لذلك سيحافظ مقشر الملح على نفسه بشكل طبيعي.

إذا جربت هذا المقشر، استخدم الملح المطحون، حيث يمكن أن يكون ملح الخشن قاسيًا جدًا على البشرة

المكونات

1/2 كوب من ملح البحر

1/2 كوب من الزيت الذي تفضلينه

الزيوت العطرية (اختياري)

التعليمات

امزجي ملح البحر والزيت في وعاء للخلط.

اخلطي جيدًا، إذا لزم الأمر، أضيفي المزيد من الملح أو الزيت للحصول على القوام المناسب.

أضيفي قطرة أو قطرتين من الزيت العطري المفضل لديك وقلبيهما في الخليط.

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