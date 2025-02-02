3 مكونات بسيطة لعلاج فرط تصبغات الجلد بالمنزل

يؤدي فرط التصبغ إلى ظهور بقع من الجلد أغمق من الجلد المحيط به، ويحدث ذلك عندما ينتج الجلد كمية زائدة من الميلانين، وهي الصبغة التي تمنح الجلد لونه.

يعد فرط التصبغ شائعًا جدًا على البشرة الملونة، حيث تحتوي درجات البشرة الداكنة بالفعل على نسبة أعلى من الميلانين، ويمكن أن تتسبب الحروق والكدمات وحب الشباب والطفح الجلدي أو الصدمات الأخرى التي تصيب الجلد في إنتاج المزيد من الميلانين مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تشمل أنواع فرط التصبغ ما يلي:

بقع الشيخوخة، والتي تسمى أيضًا بقع "الكبد"

الكلف

فرط التصبغ التالي للالتهابات

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية وبعض الحالات الصحية أيضًا إلى فرط التصبغ.

أعراض فرط التصبغ

ظهور بقع بنية أو سمراء أو سوداء تظهر على الجلد عند التعرض المفرط للشمس، وعادة تكون لدي كبار السن أو أولئك الذين يتعرضون للشمس لفترة طويلة

بقع كبيرة من الجلد الداكن، وعادة النساء، والأشخاص الحوامل أو الذين يتناولون حبوب منع الحمل، وأولئك الذين لديهم بشرة متوسطة إلى داكنة

بقع من الجلد الداكن تظهر بعد حالة التهابية في الجلد، مثل حب الشباب أو الأكزيما

البقع الشمسية أكثر شيوعًا في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل متكرر، بما في ذلك الوجه والذراعين والساقين.

يمكن أن يحدث فرط تصبغ ما بعد الالتهاب بعد التهاب الجلد الناتج عن إصابة أو جروح أو حروق أو حب الشباب أو الذئبة، ويمكن أن يحدث في أي مكان في الجسم، ولكن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يجعله أكثر وضوحًا.

إن وجود صبغة إضافية في بعض مناطق الجلد لا يشكل ضررًا عادةً، ولكن قد يشير أحيانًا إلى حالة طبية أخرى، مثل مرض أديسون.

كيفية التخلص من فرط التصبغ

غالبًا ما يكون فرط التصبغ غير ضار وقد لا يتطلب أي علاج على الإطلاق، ومع ذلك، قد يفضل بعض الأشخاص إزالته، وبالنسبة لأولئك الذين يفعلون ذلك، قد تساعد طرق العلاج المختلفة والعلاجات المنزلية.

الكريمات الموضعية

يستخدم العديد من الأشخاص العلاجات الموضعية لعلاج فرط التصبغـ ةستشمل العلاجات الموضعية مكونات يمكنها تفتيح البشرة، مثل:

حمض الأزيليك

كريم السيستامين

فيتامين سي

الهيدروكينون

الكورتيكوستيرويدات

حمض الكوجيك

الريتينويدات، مثل التريتينوين

الأربوتين

تقشير حمض الجليكوليك

الميكوينول

النياسيناميد

الصويا

قد تستغرق الكريمات التي تحتوي على الستيرويدات والهيدروكينون من 3 إلى 6 أشهر للتأثير على لون البشرة.

تم ربط بعض كريمات تفتيح البشرة، مثل الستيرويدات وكريمات الهيدروكينون، بما يلي:

طفح جلدي وتهيج

لدغة

التهاب

حب الشباب الناجم عن الستيرويد، مما يؤدي إلى تندب وتكرار فرط التصبغ

ترقق الجلد

احمرار الجلد

تقرحات الجلد

جفاف الجلد أو جفافه الشديد

رد فعل تحسسي أو التهاب الجلد التماسي

تصبغ أزرق وأرجواني بعد الاستخدام لفترة طويلة، والمعروف باسم التصبغ الخارجي - على الرغم من أن هذا نادر

يجب على الأشخاص التحدث مع الطبيب قبل استخدام منتجات تفتيح البشرة، لأنها قد تسبب آثارًا ضارة.

الإجراءات التجميلية

يمكن لبعض الإجراءات التجميلية أيضًا تفتيح مناطق من الجلد لتقليل ظهور فرط التصبغ، وتشمل الإجراءات التجميلية لعلاج فرط التصبغ ما يلي:

العلاج بالليزر

الضوء النبضي المكثف

التقشير الكيميائي

يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الخضوع لأحد هذه الإجراءات مناقشة العملية والآثار الجانبية المحتملة مع أخصائي العناية بالبشرة أو طبيب الأمراض الجلدية.

يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم فرط التصبغ عن طريق إصابة الطبقة الخارجية من الجلد.

العلاجات المنزلية لفرط التصبغ

قد يكون من الممكن أيضًا تفتيح مناطق فرط التصبغ باستخدام العلاجات الطبيعية، ومع ذلك، لا توجد دراسات واسعة النطاق على البشر تؤكد فعالية أي من هذه العلاجات.

إذا رغب الشخص في تجربة علاج جديد أو علاج طبيعي، فيجب عليه دائمًا تجربة المنتج على رقعة صغيرة من الجلد أولًا والتوقف عن استخدامه إذا كان يسبب تهيجًا للجلد.

تشير المراجعات إلى أن العلاجات الطبيعية التالية قد تساعد في تقليل ظهور فرط التصبغ:

الصبار

قد يعمل الألوسين، وهو مركب موجود في الصبار، على تفتيح فرط التصبغ، ويعمل الصبار عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين في الجلد.

وتشير الدراسات إلى أن تناول كبسولات الصبار يمكن أن يخفف من الكلف أثناء الحمل.

يمكن للناس وضع جل الصبار من النبات مباشرة على الجلد يوميًا، ومع ذلك، لم يربط أي بحث بشكل مباشر الصبار بمناطق التصبغ المفرط، لذلك لا يعرف العلماء بعد فعالية هذه التقنية.

عرق السوس

قد تعمل مستخلصات عرق السوس على تفتيح فرط التصبغ، وتشير الأبحاث من عام إلى أن مستخلص عرق السوس المسمى جلابريدين يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وتبييض البشرة.

يمكن للناس استخدام الكريمات التي تحتوي على جلابريدين على مناطق فرط التصبغ.

شاي أخضر

قد تعمل مستخلصات الشاي الأخضر على تحسين فرط التصبغ، ودرس الباحثون الشاي الأخضر لفترة طويلة لخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات المحتملة.

مستخلصات الشاي الأخضر يمكن أن تحسن من الكلف وتقلل من حروق الشمس.

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