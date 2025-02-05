الأربعاء 05 فبراير 2025
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صحة ومرأة

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين؟

تناول السكر، فيتو
تناول السكر، فيتو

 تناول الحلوى والإفراط في السكر له أضرار كثيرة على الجسم كما أن التخلص من السكر من نظامك الغذائي حتى لمدة أسبوعين قد يكون له فوائد كبيرة على الصحة العامة بحسب موقع Times of india.

 

والتوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين له فوائد منها تعزيز مستويات الطاقة إلى تحسين صحة الجلد، ويمكن أن يؤدي الإقلاع عن السكر إلى تغييرات مفاجئة.

 يتحدث الدكتور سوراب سيثي، ماجستير في الصحة العامة، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، عن كيف يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول السكر إلى تحسن كبير في الجسم.


وقال:"بصفتي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، فقد شهدت تحولات ملحوظة في المرضى بعد إزالة السكر من أنظمتهم الغذائية".

واضاف:" في غضون 14 يومًا فقط، تظهر صحة الكبد والأمعاء تحسنًا كبيرًا".


وفقًا لطبيب الباطنة، فإن التخلص من السكر لمدة أسبوعين سيجعل وجهك يبدو طبيعيًا. 

ويقول أخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "إذا توقفت عن تناول السكر لمدة أسبوعين فقط، من المرجح أن يتحول وجهك من الشكل الدائري إلى الشكل الطبيعي".

وتابع:" سيؤدي تقليل تناول السكر لمدة 14 يومًا أيضًا إلى إزالة الانتفاخات حول عينيك أي انتفاخ أو احتباس للسوائل حول عينيك سيقل أيضًا".

 

رحلة إنقاص الوزن

واستطرد: "وإذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، فإن التخلص من السكر يمكن أن يؤدي إلى نتائج معجزة بالنسبة لمعظم الناس، على الرغم من إمكانية إنقاص الوزن، إلا أنهم يميلون إلى النضال مع دهون البطن العنيدة، لكن تقليل تناول السكر قد يكون الطريقة الصحيحة ويظهر أيضا علي المريض انخفاضًا في دهون البطن حيث تبدأ الدهون في الكبد في الانخفاض.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التخلص من السكر إلى أمعاء أكثر صحة من خلال استعادة ميكروبيوم الأمعاء الصحي كما إن التخلص من السكر لمدة 14 يومًا يساعد الذين يعانون من حب الشباب والبقع الحمراء على الوجه.  لأن التوقف عن تناول السكر سيساعد في تحسين بشرتك إذا كان لديك حب الشباب أو البقع الحمراء.

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يرتبط السكر المضاف بارتفاع ضغط الدم والالتهابات وضعف صحة القلب، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الحد الأقصى للسكر المضاف هو 6 % من السعرات الحرارية اليومية، وهو ما يصل إلى حوالي 25 جرامًا يوميًّا للنساء و36 جرامًا يوميًا للرجال.

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