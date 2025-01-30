العين ينجو من الخسارة أمام خورفكان بتعادل مثير 2/2 في الدوري الإماراتي

تمكن فريق العين من الإفلات من الخسارة أمام مضيفه خورفكان، بتحويل تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل (2-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد صقر بن محمد القاسمي، اليوم الخميس، ضمن الجولة 14 من الدوري الإماراتي.

أهداف مباراة العين وخورفكان وترتيب الفريقين

وسجل لفريق خورفكان حمدان البشر وشيكنا دومبيا في الدقيقتين 9 و12، فيما أحرز لفريق العين لابا كودجو وسفيان رحيمي (47) و(58).

ورفع العين رصيده إلى 23 نقطة، وتقدم مؤقتا إلى المركز الثالث، ورفع خورفكان رصيده إلى 15 نقطة وبقي في المركز العاشر.

تفاصيل مباراة العين وخورفكان في الدوري الإماراتي

وضغط العين مبكرا، إلا أن الحكم ألغى هدفا سجله خورفكان عن طريق حمدان البشر بعد هجمة مرتدة سريعة وانفراد في الدقيقة 9، بداعي التسلل بعد إشارة من الحكم المساعد، وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب صحة الهدف.

وعزز خورفكان تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 12، بعد كرة عرضية ومهارة عالية في المراوغة والتسديد من اللاعب شيكنا دومبيا.

ولم يبد العين ردة الفعل الكافية للعودة إلى المباراة، ما سهل من مهمة خورفكان في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل.

وقلص العين الفارق مطلع الشوط الثاني، بتسجيل هدفا (74)، بكرة رأسية من لابا كودجو، بعد كرة عرضية من بندر الأحبابي، لتشهد الدقائق التالية ضغطا متواصلا أمام ارتداد دفاعي كامل من خورفكان.

ولعب الأحبابي عرضية أخرى في الدقيقة 58، وقابلها سفيان رحيمي بكرة رأسية سكنت الشباك معلنا هدف التعادل للعين.

وردت عارضة مرمى خورفكان كرة رأسية قوية من لابا كودجو (67)، لتضيع فرصة التقدم من العين.

وألغى الحكم هدفا للعين سجله لابا كودجو (74)، بداعي التسلل بعد تدخل من تقنية الفيديو، لتستمر المباراة في باقي الدقائق بلا أي أحداث وتنتهي بالتعادل 2-2.

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