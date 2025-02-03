الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

يلتقي  النادي الأهلي السعودي في مواجهة صعبة ومهمة أمام نظيره  السد القطري اليوم الإثنين، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا موسم 2024-25.

 

موعد مباراة الأهلي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

 

وتقام مباراة الأهلي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25، اليوم  في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد القطري في أبطال آسيا


يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري مباشر في أبطال آسيا 2024 عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبخاصة قناة beIN Sports AFC 1 HD.


بالإضافة إلى إنه بالإمكان مشاهدة مباراة السد والأهلي السعودي مباشر عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، وقناة الرابعة العراقية، وأخيرًا قناة SSC1 HD السعودية.

 

 

 

ويسعى  نادي السد القطري لخوض مباراة الأهلي السعودي القادمة والمرتقبة، من أجل استغلال عاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى التعويل على نجمه المتألق أكرم عفيف.

وسبق أن فاز الأهلي السعودي على منافسه برسبوليس الإيراني بهدف دون مقابل، أحرزه الإيفواري فرانك كيسيه، ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم فاز الراقي على مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية.


فيما تفوق الملكي السعودي على مضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة، ثم اكتسح رفقاء رياض محرز فريق الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف.

وفي الجولة الخامسة حسم الأهلي السعودي القمة أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-1، بينما سقط الراقي في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران الإيراني بهدفين لكل فريق.

وسبق أن تعادل فريق السد القطري أمام منافسه العين الإماراتي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية، ثم فاز الزعيم على استقلال طهران الإيراني بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا أبطال آسيا للنخبة الأهلي الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا للنخبة نادي السد القطري نادي الأهلي السعودي

مواد متعلقة

الريان القطري في مواجهة صعبة اليوم أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

الجونة يخشى مفاجآت تيم إف سي بكأس مصر

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

رونالدو يظهر في نزال الملاكمة UFC بموسم الرياض (فيديو)

ليل يسحق سانت إيتيان برباعية بالدوري الفرنسي

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

إسبانيول يفوز على ريال مدريد بهدف قاتل بالدوري الإسباني (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للبيع بمدينة العبور

سعر الدولار اليوم بالبنوك صباح الإثنين 3 فبراير 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نهاية الأسبوع

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى المستوردة ترتفع 10 جنيهات

تنمية المشروعات: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صغار الصناع والحرفيين

أخبار مصر: مفاجأة في معدلات النمو السكاني، الحكومة تعلن موعد الزيادات الجديدة، قفزة في سعر مستحضر شهير لعلاج الإمساك، قائمة الفائزين بجوائز جرامي

منوعات

المزيد

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

ليست خائنة، حبيب صديقة بيلينجهام السابق يدافع عنها

سعر البن العالمي يصل إلى أعلى مستوياته منذ نصف قرن

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية