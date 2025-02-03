تريزيجيه يقود الريان للإطاحة بالعين الإماراتي خارج دوري أبطال آسيا (فيديو)

دوري أبطال آسيا، ودع فريق العين الإماراتي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن تلقى خسارة قاسية على ملعبه أمام الريان القطري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب طحنون بن زايد، ضمن مواجهات دور المجموعات بالبطولة القارية.

أحرز هدف التقدم للعين الإماراتي اللاعب أليخاندرو روميرو كاكو في الدقيقة 42' من اللقاء، ثما تعادل الريان في الدقيقة 51' عن طريق تريزيجيه، ثم أحرز اللاعب روجر جوديس هدف الفوز للريان في الدقيقة 75

أعلن الجهاز الفنى لفريق الريان القطري تشكيل الفريق الرسمي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي بملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الريان أمام العين

تواجد المصري محمود تريزيجيه ضمن التشكيل الرسمي لفريق الريان فى المباراة.

تشكيل العين أمام الريان





ودخل العين الإماراتي المباراة وهو يحتل المركز الـ 11 وقبل الأخير برصيد نقطتين، أما الريان صاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط، فيسعى للعودة إلى قطر حاملًا النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على التأهل للدور المقبل.

ووفقًا للنظام الجديد في بطولة دوري أبطال آسيا، تتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى الدور ثمن النهائي الذي يُلعَب ذهابًا وإيابًا خلال شهر مارس المقبل وبنظام موجه، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، لتبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي.

ويقدم العين الإماراتي موسمًا متواضعًا بعدما خسر أمام الأهلي المصري بثلاثية نظيفة في بطولة كأس القارات الثلاث التابعة للأتحاد الدولي لكرة القدم، كما يملك نقطتين فقط بعد مرور 6 جولات من مرحلة دوري منطقة الغرب الآسيوي.

كما ابتعد كثيرا عن المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإماراتي بالتواجد في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الشارقة المتصدر.

ولا يختلف وضع الريان، الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 18 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الدحيل صاحب الصدارة.

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