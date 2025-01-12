لجنة إعلام المجلس الأعلى للجامعات تزور جامعة الوادي الجديد وتشيد بالإمكانات

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الأحد، أعضاء لجنة قطاع الاعلام بالمجلس الاعلى للجامعات والتى ضمت الدكتور محمد معوض أستاذ الاذاعة والتليفزيون بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والكاتب الصحفى الدكتور رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم وعضو اللجنة، وذلك فى اطار توجيهات وزارة التعليم العالي بمتابعة كليات واقسام الإعلام بكليات الآداب التى تم انشاءها حديثا للوقوف على مدى استعدادات اقسام الاعلام بكليات الآداب للعملية التعليمية وامكانياتها المادية والبشرية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، أن اللجنة قامت بجولة تفقدية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 وتفقد مبنى كلية الاداب تحت الانشاء بالاضافة الى تفقد القاعات الدراسية، والمكتبة، والمعامل، ووحدة الجودة بالكلية ومختلف الإدارات والأنشطة الطلابية بالكلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب، أن اللجنة التقت بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وقال إن أعضاء اللجنة أشادت بالإمكانات المادية والتجهيزات المتطورة بجامعة الوادى الجديد مقدمين الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والجهاز المعاون له على الطفرة الكبيرة التى تشهدها جامعة الوادى الجديد فى شتى القطاعات.

كان فى استقبال اللجنة الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق ومستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسى والدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب والدكتور عاطف عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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