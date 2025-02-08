السبت 08 فبراير 2025
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حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

قندس، فيتو
قندس، فيتو

قدم حيوان القندس خدمة كبيرة، لحكومة جمهورية التشيك، بقيمة أكثر من مليون دولار، في واقعة طريفة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيوان القندس توفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار


ووفقا لموقع "فوكس"، كان هناك مشروع لإعادة ترميم المناطق المائية في متنزه طبيعي، منذ عام 2018. وعلى مر السنين، جمعت الإدارة جميع التصاريح اللازمة وكانت جاهزة لبدء البناء.

لكن تبين أن ذلك غير ضروري، حيث تولت القنادس المحليون، الذين يعيشون في الحديقة منذ عام 2020، زمام الأمور بأيديهم، وقاموا ببناء السدود في نفس المواقع التي خططت لها الحكومة.

وقال رئيس إدارة المحميات الطبيعية: "لقد وفر لنا القنادس 30 مليون كرونة تشيكية. لقد بنوا السدود دون أي وثائق للمشروع وبالمجان".

بناء سدود عملاقة في مجاري المياه

وتشتهر القنادس بقدرتها على بناء سدود عملاقة في مجاري المياه، والتي تشبه إلى حد كبير السدود الحديثة. السبب وراء بناء السدود هو إنشاء مياه عميقة توفر لهم الحماية من الحيوانات المفترسة.

ووفقا للموقع، فأن السدود التي بنتها القنادس، وفرت على الحكومة التشيكية تكلفة المشروع، التي بلغت 1.2 مليون دولار.

وأتمت حيوانات القندس المهمة في يومين فقط، وفقا للمصادر التشيكية.

وبوجود السدود الطبيعية، احتفظت البحيرات والمناطق المائية بمستوى المياه المطلوب.

 

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الحكومة التشيكية الحيوانات المفترسة السدود المحميات الطبيعية جمهورية التشيك قنادس

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