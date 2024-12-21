أحمد الكاس يرفض الوديات العربية لمنتخب الناشئين ويتمسك بالاحتكاك الإفريقي

منتخب الناشئين، رفض أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، خوض مباريات ودية مع المنتخبات العربية خلال الفترة القادمة التي تشهد استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

وتضم برنامج إعداد منتخب الناشئين الذي سلمه أحمد الكاس للمدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل، رغبته في خوض ما بين أربع إلى ست مباريات ودية مع منتخبات إفريقية، خلال معسكرات الفريق الثلاثة التي ستسبق مشاركته في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

وأبدى أحمد الكاس تحفظه على خوض مباريات ودية مع منتخبات عربية خليجية، كما رفض أن يواجه منتخبات شمال إفريقيا، لا سيما أنه واجهها جميعا في بطولة شمال إفريقيا الأخيرة بالمغرب

أحمد الكاس، فيتو

تفاصيل برنامج إعداد منتخب الناشئين

ويتضمن برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الذي عرضه أحمد الكاس المدير الفني للفريق على علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، إقامة معسكر مغلق كل شهر يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات إفريقية، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب

وبالتالي فإن الجهاز الفني يطمح في خوض ما بين أربع إلى ست مباريات ودية دولية، قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما

موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 أبريل 2025.

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