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محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي في الفيوم

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص من الفيوم،  في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل الصوامع بدائرة مركز شرطة إطسا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

 وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل الصوامع بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص  بسبب السرعة الزائدة، التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

 

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 وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بالمركبة، وتولي التحقيق.

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