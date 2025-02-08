الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 4 قطع سلاح ناري وتنفيذ 821 حكما قضائيا خلال حملة أمنية في أسوان

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم  (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص".. عبارة عن بندقية آلية و3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 821 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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