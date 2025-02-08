السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

تحرير 45 ألفا و841 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

تحرير 45 ألفا و841  مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 45 ألفا و841 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 31 ألفا و84 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و620 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات لشروط التراخيص و49 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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